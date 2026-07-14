La UD Las Palmas ya conoce los horarios oficiales de sus tres primeros partidos de la nueva temporada

Día dos de trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco para la nueva UD Las Palmas de Rubén de la Barrera, en una jornada en la que la entidad amarilla ya conoce los horarios de sus tres primeros compromisos ligueros de la temporada.

Los amarillos, como estaba previsto, debutan en el recinto de Siete Palmas ante el Albacete Balompié, en un duelo inaugural que tendrá lugar el domingo 16 de agosto (20.30 horas).

El primer desplazamiento fuera de la Isla es de los más complicados de la temporada, como ya se vio la pasada campaña. Los grancanarios se tendrán que desplazar hasta el Estadio Alfonso Murube, para medirse a la AD Ceuta FC el sábado 22 de agosto (18.00 horas), en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion.

La última de las tres fechas oficializadas por la competición hace referencia a la tercera jornada, en la que los amarillos vivirán su segundo desplazamiento consecutivo, para afrontar un duelo directo por el ascenso ante uno de los tres equipos recién descendidos de Primera División, el Girona FC, que recibirá a los insulares en el Estadio de Montilivi, el sábado 29 de agosto (20.30 horas).