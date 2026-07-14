La UD Las Palmas disputará el Trofeo Carranza ante el Cádiz CF: fecha, hora y todos los detalles

La UD Las Palmas ya conoce una nueva cita en su calendario de pretemporada. El encuentro comenzará a las 20:30 horas y servirá como uno de los últimos compromisos de preparación para el equipo dirigido por Rubén de la Barrera, apenas una semana antes del inicio oficial de la competición liguera.

Un torneo con buenos recuerdos para la UD

No será la primera vez que la UD Las Palmas participe en el Trofeo Carranza. De hecho, el conjunto grancanario guarda un recuerdo muy especial de este torneo. En la edición de 2017, el equipo amarillo logró proclamarse campeón después de imponerse al Málaga CF en la gran final.

Un año más tarde regresó para defender el título en un formato triangular junto al Real Betis y el Cádiz CF. Ahora, ocho años después de aquella última participación, el club volverá a formar parte de uno de los torneos de verano más emblemáticos del fútbol nacional.

Última prueba antes del inicio de LaLiga

El choque frente al Cádiz llegará en la recta final de la preparación veraniega de la UD Las Palmas. Antes de viajar a tierras gaditanas, el conjunto amarillo realizará un stage de pretemporada en Marbella entre el 20 y el 31 de julio, donde ya tiene confirmados dos amistosos internacionales.

El equipo de la UD que ganó el Carranza en 2017 / LP / DLP

El primero será frente al Orlando Pirates, el 22 de julio, mientras que el segundo llegará el 25 de julio ante el Al Ittihad, ambos previstos para las 18:00 horas (hora canaria). Con estos compromisos y el duelo del Trofeo Carranza, Rubén de la Barrera dispondrá de varias oportunidades para seguir afinando al equipo antes del comienzo oficial de la temporada.

Más allá del aspecto deportivo, el Trofeo Carranza supone una oportunidad para que la UD Las Palmas continúe midiendo su crecimiento frente a rivales de nivel y vuelva a participar en una competición con un importante peso histórico dentro del fútbol español.

El encuentro ante el Cádiz será, además, uno de los últimos ensayos antes de que arranque una temporada en la que el conjunto amarillo buscará comenzar con las mejores sensaciones posibles.