Horkas se incorpora a la pretemporada de la UD Las Palmas, pero está atento a coger la maleta

Rubén de la Barrera ya tiene a sus órdenes a unos de los integrantes del plantel llamados a ser un pilar fundamental del nuevo proyecto que encabeza el entrenador gallego desde el banquillo, aunque eso no quiere decir que su participación con la UD Las Palmas en la temporada 2026-27 sea segura a estas alturas de la pretemporada. Hablamos de Dinko Horkas, guardameta croata que en un sola campaña, la pasada, se encumbró como baluarte del plantel amarillo y, con total seguridad, en uno de los porteros de mayores garantías de toda LaLiga Hypermotion.

Ese rendimiento exquisito del balcánico le ha convertido en una pieza codiciada para clubs nacionales y europeos, que ven en su figura una alternativa fiable para defender sus porterías. El cancerbero del cuadro isleño, apuesta firme de Branko Milanovic, responsable del scouting internacional de la entidad, aterrizaba en Gran Canaria el verano de 2024 con un valor de mercado de un 1.200.000 euros. Hoy, según la página especializada Transfermark, su cotización se ha situado en cinco millones de euros.

La cifra que solicita el club

La UD, conocedora del interés que despierta Dinko Horkas, desde un principio ha estado abierta a escuchar ofertas por el croata; eso sí, siempre y cuando las proposiciones que lleguen se acerquen a los diez millones, cantidad en que ha tasado el presidente Miguel Ángel Ramírez la salida del meta.

El máximo dirigente, ante el ramillete de presuntos pretendientes que le salían al arquero, lo dejaba bastante claro en la rueda de prensa en la que marcaba las líneas maestras del nuevo proyecto amarillo en Segunda División: «De Dinko no hemos recibido nada, aunque sabemos que hay clubs interesados. Pero esos clubs han comenzado con mal pie, porque están negociando con él sin hacerlo con nosotros».

El Celtic, el mayor interesado

De esos equipos, parece que el que más fuerte puja por el guardameta es el Celtic de Glasgow. La idea del conjunto escocés era que Horkas se convirtiera en el sustituto de Kasper Schmeichel, quien recientemente se ha retirado del fútbol profesional. Desde Escocia, hace unas semanas, se apuntaba que ofrecían una cantidad cercana a los siete millones.

Al interés del Celtic hay que sumar el de otro equipo británico, el Hull City, donde milita un excompañero del guardameta en la UD, Ollie McBurnie. Además, en España, ha sonado el Levante.

El rompecabezas de la portería

La demora en resolver el futuro de Horkas le está costando operaciones al conjunto insular. Raúl Lizoain, quien tenía total predisposición para regresar al equipo de su vida, se ha cansado de esperar y, a falta de oficialidad, pone rumbo al Granada para formar dupla en la portería con Luca Zidane.

Por el momento, el único movimiento firme bajo los tres palos de la UD es la renovación de José Antonio Caro, Churripi, para las dos próximas temporadas. El que fuera trofeo Zamora de LaLiga Hypermotion con el Burgos pasó todo el curso pasado a la sombra de Horkas y, si el croata acaba cumpliendo su deseo de salir, el onubense partirá como titular la próxima temporada.

El otro guardameta en nómina es un Adri Suárez que estuvo inédito la pasada campaña a las órdenes de Luis García. Y también está la opción del canterano Álvaro Killane, quien está de nuevo realizando la pretemporada con el plantel profesional.