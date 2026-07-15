Mateo Acimovic, la perla eslovena de la UD Las Palmas: “La ambición de todos es subir a Primera”

Sigue la ronda de presentaciones de las nuevas incorporaciones de la UD Las Palmas para la temporada 2026-27. En esta ocasión fue el turno de Mateo Acimovic, atacante esloveno nacido en 2007 que llega procedente del Olimpija Ljubljana. Al igual que Andrés Rodríguez, primer futbolista presentado este verano, ha firmado por cuatro temporadas, hasta 2030, consolidándose como una apuesta de futuro para la entidad amarilla.

Luis Helguera, director deportivo del club, fue el primero en tomar la palabra para definir las cualidades del joven futbolista de 18 años: “Es un jugador polivalente, capaz de jugar tanto por dentro —de mediapunta o de número ocho— como por fuera. Está en desarrollo, es joven, tiene cuatro años de contrato, margen de mejora y va a poder crecer mucho y desarrollarse”.

Predisposición total para llegar desde el primer día

Acimovic aseguró que no tuvo dudas cuando recibió la propuesta de la Unión Deportiva y destacó que el proyecto deportivo fue determinante para tomar la decisión: “No dudé cuando vi el proyecto, me gusta el estilo de juego del equipo y la calidad de los jugadores, así que no me lo pensé dos veces para venir”.

Sobre sus características como futbolista, el exjugador del Olimpija Ljubljana se definió como “un jugador al que le gusta estar cerca de las posiciones de ataque y finalizar las jugadas con asistencias y goles”.

El objetivo es el ascenso

El esloveno reconoció que ya conocía la dimensión de la UD Las Palmas antes de fichar y que consideraba al club un destino ideal por su propuesta futbolística: “Ya sabía que la UD Las Palmas era un gran club, al que le gusta tener la posesión del balón”.

Además, destacó el cariño que se respira en la Isla hacia el equipo y la ambición que existe dentro del vestuario por devolver al conjunto amarillo a la élite del fútbol español tras el descenso de 2025. “La gente ama este club, lo he comprobado en las dos semanas que llevo aquí. La ambición de todos es subir a Primera División, que es donde debe estar el club”, afirmó el jugador nacido en 2007.

Respecto a sus primeras sensaciones desde su llegada a Gran Canaria hace dos semanas, el mediapunta se mostró agradecido por el recibimiento recibido tanto por el cuerpo técnico como por sus compañeros. Además, transmitió la ilusión con la que afronta esta nueva etapa de su carrera: “No puedo esperar para empezar la temporada con el primer partido”.

El fútbol español, un escenario ideal para crecer

Acimovic considera que aterrizar en el fútbol español representa una gran oportunidad para seguir evolucionando como futbolista. El joven esloveno destacó el perfil técnico que caracteriza a las ligas nacionales y aseguró que encaja con sus cualidades: “España es el mejor país que existe en el mundo para jugar al fútbol, me encanta su manera de jugar, con futbolistas muy técnicos y creo que es un lugar idóneo para desarrollar mis capacidades”.

El jugador formado en la cantera del Olimpija Ljubljana también puso en valor su polivalencia en la parcela ofensiva, una cualidad que ya había destacado previamente Luis Helguera. Acimovic consideró que es bueno poder desempeñarse tanto en la mediapunta como en cualquiera de las bandas, aunque dejó claro que su prioridad es ayudar al equipo allí donde se le necesite: “Estoy a disposición de jugar donde decida el entrenador”.