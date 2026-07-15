Pedri y Yeremy, dos canteranos de la UD La Palmas que orbitan alrededor de la segunda estrella de España en el Mundial

Canarias está a un paso de tocar el cielo del fútbol mundial por segunda vez en su historia. Pedri y Yeremy Pino forman parte de una selección española que ha vuelto a ilusionar a todo un país, algo que no ocurría desde el ya lejano 2010, cuando la Roja conquistó por primera vez la Copa del Mundo en Sudáfrica.

Dieciséis años después, el combinado nacional vuelve a encontrarse en la misma situación: disputar una final mundialista (Domingo 19, 20.00 horas, ‘La 1’) con la posibilidad de añadir una segunda estrella a su escudo. Tras imponerse con autoridad por 2-0 a la Francia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise en semifinales, el equipo de Luis de la Fuente peleará por el título este domingo en Nueva York.

Emulando a 2010

Las coincidencias con el histórico Mundial de Sudáfrica invitan al optimismo. Entre todas ellas, la que más ilusión despierta en Canarias es volver a contar con dos representantes isleños en la selección española.

David Silva y Pedro Rodríguez desempeñaron un papel determinante en el título de 2010. El entonces jugador del Valencia comenzó como titular frente a Suiza y, aunque perdió ese puesto durante el torneo, siguió siendo un recurso importante para Vicente del Bosque. Pedro, por el contrario, fue creciendo con el paso de los encuentros hasta hacerse con un sitio en el once en las semifinales frente a Alemania y en la final contra los Países Bajos.

Las similitudes con el presente son llamativas. España vuelve a contar con un futbolista de Gran Canaria y otro de Tenerife; un centrocampista y un extremo. La principal diferencia reside en el protagonismo de ambos durante el torneo. Pedri ha ido perdiendo peso en el once inicial en favor de Fabián Ruiz, aunque se ha convertido en un recurso clave para aportar control desde el banquillo. Yeremy Pino, por su parte, vio frenada su participación por el esguince acromioclavicular sufrido ante Uruguay, lesión que le impidió disputar las eliminatorias.

La UD Las Palmas como cuna de la ‘Roja’

Más allá de representar a Canarias, ambos comparten otro vínculo: comenzaron su formación en la UD Las Palmas, aunque sus trayectorias tomaron caminos diferentes.

Yeremy Pino abandonó la entidad amarilla en 2017, siendo todavía cadete de segundo año, para incorporarse al Villarreal, donde terminó de explotar hasta convertirse en campeón de la Europa League y dar el salto al Crystal Palace.

El recorrido de Pedri fue distinto. El centrocampista de Tegueste llegó a debutar con el primer equipo amarillo con apenas 16 años gracias a la confianza de Pepe Mel. En la temporada 2019-20 fue una de las grandes revelaciones de la Segunda División, formando una brillante sociedad con Jonathan Viera antes de fichar por el Barcelona y, poco después, debutar con la selección absoluta.

Pedri y Yeremy, dos canarios que orbitan alrededor de la segunda estrella de España en el Mundial / LP / DLP

Un balonazo que marcó su historia

La relación entre ambos también dejó un episodio difícil de olvidar. A finales de 2019, durante la preparación del Mundial sub-17 de Brasil, un balonazo involuntario de Pedri impactó en el ojo derecho de Yeremy Pino apenas dos días antes del debut de España.

La lesión le provocó una pérdida temporal de visión y le obligó a abandonar la concentración. El extremo permaneció cerca de un mes en reposo absoluto, sin poder realizar esfuerzos físicos, e incluso necesitó apoyo psicológico para superar un golpe que le privó de disputar uno de los torneos más importantes de su etapa formativa.

Con el paso de los años, Pino ha conseguido dejar atrás aquel episodio. Ha sido convocado para dos Copas del Mundo con la selección absoluta y, tras quedarse sin minutos en Catar 2022, finalmente pudo debutar en un Mundial frente a Arabia Saudí.

La segunda estrella, a un solo paso

A la espera de conocer si el rival será Inglaterra o Argentina, España afronta el partido más importante de los últimos 16 años con la posibilidad de volver a proclamarse campeona del mundo. La ilusión también se vive en Canarias, donde cientos de aficionados han seguido el recorrido de la selección en plazas públicas y centros comerciales.

En clave canaria, todo apunta a que Fabián Ruiz mantendrá la titularidad por el gran rendimiento ofrecido durante el campeonato, por lo que Pedri partiría nuevamente desde el banquillo, un papel desde el que puede volver a ser decisivo. Yeremy Pino, ya recuperado de su lesión y entrenando con normalidad junto al grupo, también estará disponible para Luis de la Fuente si el seleccionador considera oportuno darle minutos en la gran final.