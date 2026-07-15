Pedrola, que renunció a seguir en la UD Las Palmas y apuntaba al Mallorca de Luis García, se marcha al Oviedo

Estanis Pedrola, después de disputar la segunda vuelta de la pasada temporada cedido en la UD Las Palmas, recalará, a falta de oficialidad, en uno de los recién descendidos a Segunda: el Real Oviedo de Julián Calero.

El excanterano del Barça tenía un acuerdo para seguir de amarillo, pero según Miguel Ángel Ramírez su representante pidió el doble de dinero, lo que rompió la negociación. Cuando todo parecía que se iba con su entrenador en la UD Luis García al Mallorca, el extremo catalán ha decidido firmar por un Oviedo que cuenta con el respaldo económico del Grupo Pachuca mexicano.

Los asturianos están ultimando los flecos para hacerse con los servicios del jugador mediante un traspaso. Los carbayones ya mostraron interés en Estanis el pasado verano después de lograr el ascenso a Primera División.

Gustaba a la UD

Pedrola llegó a la Isla en el mercado invernal junto a otros nombres como Taisei Miyashiro, recientemente adquirido en propiedad por la UD, Iker Bravo y Nico Benedetti. En el club amarillo debutó de manera sobresaliente ante el Zaragoza, un encuentro en el que marcó el gol de la victoria.

Tras varios meses partiendo desde el banquillo, en la recta final del campeonato se hizo con la titularidad y respondió con algunas acciones individuales que evidenciaban su calidad. Sin embargo, la irregularidad marcó su etapa como jugador insular: durante varios tramos de los encuentros pasaba desapercibido en banda o pecaba de individualista.

Negociaciones que no llegaron a buen puerto

Pese a ello, el sabor de boca que dejó el canterano culé fue positivo y la UD trabajó activamente para hacerse con sus servicios. Así lo confirmó Miguel Ángel Ramírez en sala de prensa, y se llegó a alcanzar un acuerdo con la Sampdoria.

A última hora, el representante del jugador cambió las condiciones y solicitó el doble de dinero en el acuerdo, poniendo fin a unas negociaciones que finalmente no llegaron a buen puerto.