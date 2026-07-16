Daniel Carnevali, mítico portero de la UD Las Palmas: "Voy a disfrutar el fútbol, gane España o Argentina"

¿Con quién va en la final?

Llega un momento en el que para uno ya no es tan importante con quién va, sino disfrutar del fútbol. De todas las posibles finales que podía dejar esta Copa del Mundo, creo que la que tenemos es la más atractiva. Nací en Argentina, jugué con la selección y sé lo que significa disputar un Mundial. España es un país al que vine a jugar y donde estuve seis temporadas. Después decidí quedarme a vivir, aquí está mi familia por lo que también quiero mucho a este país. Pase lo que pase, voy a disfrutar de la final. Creo que, de todo el Mundial, han sido las dos selecciones que mejor fútbol han practicado. Es verdad que a la albiceleste le costó un poco más en partidos como el de Egipto o el de Inglaterra, pero siempre jugando bien. La selección española, por su parte, hizo ante Francia el mejor partido del torneo y prácticamente borró a los franceses del campo. Si gana Argentina me pondré muy contento porque es el país donde nací, pero si lo hace España también estaré feliz, porque es el país donde he vivido los últimos años.

¿Qué partido espera?

Espero un encuentro muy igualado. Son dos equipos que se sienten cómodos con el balón y habrá que ver cuál de los dos tiene más personalidad para manejarlo. Ambos querrán ganar, pero también evitarán perder, por lo que serán muy cuidadosos, especialmente en la salida de balón desde atrás. Creo que será un partido muy trabado y dudo que sea abierto. La selección que consiga dominar más la posesión tendrá muchas opciones de generar las mejores ocasiones.

¿Qué espera ver del duelo entre Messi y Lamine?

De Messi ya está todo dicho; conocemos perfectamente el futbolista que es. Está en una etapa muy distinta a la de Yamal, que todavía tiene todo su potencial por demostrar. En este Mundial creo que el jugador del Barça no ha mostrado todavía su mejor versión, aunque frente a Francia estuvo mucho mejor. De todas formas, ni Argentina ni España dependen de una individualidad. Son dos selecciones que se explican por el colectivo. La Roja no empezó bien y recibió críticas tras el debut ante Cabo Verde, pero fue creciendo con el paso de los partidos. Argentina también tuvo momentos complicados. Al final, todos los entrenadores dicen lo mismo: lo más importante es el comportamiento colectivo del equipo. Todos trabajan, se sacrifican y se ayudan.

¿Qué le parece el nivel del astro argentino con 39 años?

Creo que preparó este torneo durante los meses previos. Incluso algunos compañeros suyos en el Inter Miami comentaban que estaba muy centrado en llegar en las mejores condiciones al Mundial. Además de la preparación física, hay otro aspecto fundamental: la ilusión. Cuando Argentina iba perdiendo, veía a Leo mirando constantemente el reloj del estadio. Parecía que no quería despedirse de esa manera. Esa ilusión por llegar a la final es la que muchas veces te da el impulso y la energía que te faltan en determinados momentos. La pulga apareció cuando más lo necesitaba su equipo. En los últimos veinte minutos de la eliminatoria ante Inglaterra tomó el balón, empezó a generar peligro y terminó siendo decisivo. Más allá de ganar o perder, disputar una final ya supone algo muy importante para cualquier futbolista.

En el eterno debate entre Leo Messi y Diego Armando Maradona, ¿con quién se queda?

Cuando debatimos de Messi, Maradona, Ronaldo o Cruyff estamos hablando de futbolistas diferentes, de esos que aparecen pocas veces. Va a ser muy difícil encontrar otro jugador como Leo. En Argentina hemos tenido la enorme suerte de disfrutar de futbolistas extraordinarios, no solo Messi y Maradona, sino también Di Stéfano. Creo que este debate no debería centrarse únicamente en lo que consiguió cada uno, sino en el gusto personal de cada aficionado. En mi caso, siempre he dicho que no considero que Diego fuera mejor que Messi, pero sí era el que más me gustaba. Eso sí, en cuanto a los logros, la leyenda culé ya ha conseguido mucho más que el pelusa. Después cada uno valora otras cuestiones, como la manera de defender la camiseta, de luchar por su país o de liderar al grupo.

¿Qué opina de las polémicas arbitrales relacionadas con la selección albiceleste?

No creo que los arbitrajes hayan influido demasiado. En líneas generales, el nivel de los árbitros ha sido bueno y parejo para todos los equipos pese a algunos errores. Se ha hablado mucho del pisotón de Messi en la primera jornada y de si debía haber sido expulsado. Es cierto que lo pisa, aunque creo que no existe intención de hacerlo.

¿Cómo ha visto a España en este torneo?

La selección española lleva tiempo mostrando un gran nivel. Viene haciendo un excelente trabajo desde las categorías inferiores. Además, tiene una gran virtud: muchos de estos jugadores están ganando siendo muy jóvenes. Se habla mucho de Rodri o de Pedro Porro, pero creo que no se está destacando lo suficiente el torneo que está haciendo Cubarsí. Tiene solo 19 años y juega como si tuviera 35. Me encanta este equipo porque tiene mucha personalidad. Empezando por Unai Simón, que me parece un portero extraordinario tanto con el balón en los pies como jugando lejos de la portería. Ante Francia realizó dos intervenciones muy importantes gracias a su colocación. Toda la defensa ha estado a un nivel altísimo y Cucurella ha firmado un torneo espectacular. En el centro del campo todos pensábamos que la pareja formada por Rodri y Pedri iba a dominar el Mundial, pero el canario no empezó bien. Entró Fabián en su lugar y rindió a un gran nivel. Juegan como un bloque.

¿Por qué cree que Pedri no ha destacado tanto con España como sí lo hace en el Barcelona?

Pedri ha acusado un poco la inexperiencia en este tipo de partidos y el desgaste que arrastraba tras la temporada con el Barcelona. El otro día, cuando entró en sustitución de Fabián, volvió a ofrecer un gran nivel.

¿A quién prefiere: Unai Simón o el 'Dibu' Martínez?

Los dos han hecho un gran Mundial y tienen características bastante parecidas. Ambos juegan muy bien con los pies y aportan mucho al equipo desde la portería. Tienen muchísima personalidad. Confían plenamente en sí mismos, son muy proactivos y ejercen como líderes dentro del campo. Transmiten mucha seguridad. Luis de la Fuente confía en Unai porque lo conoce muy bien y responde exactamente a lo que el seleccionador nacional busca.

¿Qué significó para usted jugar el Mundial del 74 con Argentina?

Un Mundial es una experiencia que hay que vivir porque es algo único. El mundo se paraliza para seguir esa competición. Hay muchísima gente alrededor. Todo gira en torno al torneo y eso el futbolista lo siente. Es una responsabilidad enorme representar a un país. Cuanto más avanza un equipo en el campeonato, mayor es la ilusión que se genera. Basta con ver la reacción de un país cuando su selección alcanza una final. Lo hemos visto con Argentina y también con España. Esa euforia y ese sentimiento son impresionantes. Con el paso de los años, además, uno le da todavía más valor. Cuando jugué el Mundial estaba decepcionado porque apenas superamos la primera fase, pero el tiempo me hizo comprender la importancia que tuvo representar a mi país en una Copa del Mundo.

Hablando de la UD, ¿cree que las dudas en torno al futuro de Horkas pueden afectarle?

No creo que le vayan a afectar. Si Horkas acaba siendo traspasado sería una buena noticia para él porque significaría que ha despertado el interés de otro club gracias a su rendimiento. No sé qué pasará con su futuro, pero, en cualquier caso, creo que es una posición bien cubierta. El club ha renovado a Caro, que tiene experiencia, aunque el año pasado apenas jugó. También suelo hablar con Yepes y siempre me dice que está entrenando muy bien y que tiene una gran capacidad para jugar con los pies. Además, están Adri Suárez y Álvaro Killane.

¿Qué le parece el proyecto con Rubén de la Barrera?

La UD va a aspirar a todo y el objetivo principal es el ascenso. Ojalá se puedan repetir los 73 puntos del año pasado. El club está construyendo un proyecto con la intención de repetir los éxitos de la pasada campaña y no tengo dudas de que ese es el camino. Tuve la oportunidad de asistir a los entrenamientos del lunes y el martes en Barranco Seco y vi un grupo muy sano, trabajador y muy implicado. El míster está completamente volcado en el trabajo diario y eso se transmite al equipo. Es un proyecto ilusionante y estoy convencido de que Las Palmas tendrá una plantilla con capacidad para firmar una temporada muy competitiva.