Sandro, mucho más que goles

El fútbol corre deprisa. Sandro Ramírez eligió escuchar a su corazón. En una época en la que casi todo se firma por dinero, él también firmó por la memoria: la de aquel niño grancanario que soñaba con vestir la camiseta amarilla. En un deporte donde la fidelidad suele tener fecha de caducidad, decidió no ponérsela. Mientras el mercado acostumbra a medir a los futbolistas en cifras, contratos y traspasos, a Sandro habría que medirlo de otra manera: por la paciencia que tuvo para volver a casa y por la decisión de no renunciar nunca a ese sueño.

En la UD Las Palmas, especialmente bajo la presidencia de Miguel Ángel Ramírez, ese tipo de gestos siguen teniendo un valor especial. Aquí no solo cuentan los goles. También pesan el compromiso diario, la implicación en los momentos difíciles y la forma de entender lo que significa defender este escudo.

El delantero grancanario se ha ganado un lugar importante dentro del vestuario, uno de esos que se ganan con el respeto y el nivel de implicación. Es de esos futbolistas que unen al grupo, transmiten sentido de pertenencia y conectan con la grada de una forma natural. Para Sandro, jugar en la UD Las Palmas nunca fue un destino más en su carrera. Era el destino que siempre deseó.

Cuando todavía pertenecía al Huesca eligió el camino más complicado. Esperó. Siguió entrenándose con profesionalidad, sin levantar la voz ni forzar una salida, mientras buscaba la mejor manera de cerrar su etapa anterior. Tenía claro dónde quería estar. Quería volver a casa.

Hay decisiones que marcan la carrera de un futbolista porque dicen mucho más de él que cualquier gol. Por eso, la renovación de Sandro trasciende lo deportivo. Es el reconocimiento a un profesional que cumplió su palabra, que supo esperar cuando tocaba y que nunca dejó de creer en la oportunidad de vestir la camiseta de la UD Las Palmas.

Es verdad que el fútbol también tiene sus tiempos. Su rodilla sigue marcando el ritmo de su regreso y esta temporada plantea incógnitas desde el punto de vista deportivo. Pero incluso en ese proceso de recuperación, entre el trabajo diario y el silencio que exige una lesión, Sandro sigue transmitiendo la misma determinación que le permitió volver a la Isla.

Su influencia dentro del vestuario va mucho más allá de los minutos que pueda jugar. La constancia, el compromiso y la implicación son valores que abren muchas puertas en el fútbol. En la UD Las Palmas siguen teniendo un peso importante. Y Sandro representa precisamente eso.

Noticias relacionadas

Por eso, su renovación significa mucho más que la continuidad de un delantero. Es el reconocimiento a un profesional que eligió volver a casa, que siempre quiso vestir esta camiseta y que ha demostrado, con hechos, que todavía hay futbolistas capaces de poner el sentimiento por delante de muchas otras cosas.