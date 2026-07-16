Sergio Ruiz, en su regreso a la UD Las Palmas: “El proyecto es continuista, es algo que le ha funcionado al Racing y al Dépor”

Última presentación de la UD Las Palmas antes de poner rumbo al stage de pretemporada en Marbella. Fue el turno de Sergio Ruiz, que regresa a la Isla cinco años después con la ilusión renovada y una mayor experiencia a sus espaldas.

Luis Helguera, director deportivo del club, confirmó que el centrocampista ha firmado por dos temporadas, con opción a una tercera, y lo definió como una pieza importante dentro del nuevo proyecto amarillo.

Las primeras sensaciones

La UD Las Palmas lleva trabajando desde comienzos de semana en el inicio de la pretemporada y, según explicó Sergio Ruiz, Rubén de la Barrera ya ha dejado clara la identidad que pretende implantar en el equipo: "Creo que una de las claves es tener una identidad muy clara, saber a qué jugamos, más allá de que salgan los resultados o no. Cuando salimos al campo debemos saber qué hacer y que la gente también se sienta identificada con lo que ve. Rubén quiere un equipo alegre, competitivo, que juegue bien con el balón, pero que también sea agresivo. Tener el balón y jugar con él es algo que le gusta al jugador".

Respecto al proyecto deportivo, el cántabro considera que mantener buena parte del bloque de temporadas anteriores es un acierto: "Lo hemos visto con equipos como el Dépor y el Racing, que han mantenido un bloque competitivo y han conseguido el objetivo. Vamos por el buen camino. Mucha gente sigue de los años anteriores y los que llegan lo hacen con ganas e ilusión. Creo que hay un bloque muy bueno que mejorará y será un año muy bonito".

Un retorno anhelado

El futbolista del Astillero nunca ha ocultado su deseo de volver a vestir la camiseta amarilla tras su salida durante la temporada 2021-22 por motivos personales. En su presentación, Ruiz se mostró especialmente ilusionado por regresar a un lugar donde asegura haber sido muy feliz: "Estoy contento por reencontrarme con gente a la que tengo mucho cariño, en un sitio donde disfruté un montón jugando al fútbol, donde siempre me sentí muy querido y apoyado en los buenos y los malos momentos. Espero venir a disfrutar, dar mi mejor versión y aportar mi granito de arena con mayor experiencia".

Además, considera que la UD Las Palmas reúne las condiciones ideales para recuperar su mejor nivel: "Quiero volver a disfrutar jugando al fútbol y creo que este es el mejor sitio".

El centrocampista también quiso agradecer la confianza que Luis Helguera ha depositado en él durante este tiempo. "Era un anhelo desde hace varios años que, por distintas circunstancias, no se pudo dar. Gracias también a la insistencia y el cariño de Luis, que siempre ha querido que volviera, creo que se han dado todos los factores para que se diera".

La espina de su salida

El jugador formado en la cantera del Racing de Santander reconoció que su marcha del equipo insular le dejó una sensación de deuda pendiente: "En parte sí. Mi primer año fue fantástico a nivel de rendimiento y, en cuanto a lo personal, estuve muy contento, y el final fue un poco más gris. No sé si por ego o por orgullo, pero tenía la espinita clavada de devolver todo el cariño que me dieron, y creo que la mejor manera de hacerlo es volver dando rendimiento y jugando bien".

Sobre la evolución que ha experimentado desde su anterior etapa como amarillo, Ruiz respondió con sentido del humor: "He cambiado bastante, más canoso, con más años, pero con la misma ilusión y ganas. Creo que eso no lo he perdido y, cuando lo pierda, me daré cuenta rápido. Estoy con ganas de empezar a competir, de disfrutar jugando y, sobre todo, de ganar".

Un reencuentro especial

Ruiz coincide con varios compañeros de su primera etapa en la Isla, un reencuentro que calificó de muy especial: "Ha sido bueno. Al final coincidí con Kirian, con Enzo, con Álex Suárez; gente de la que guardo un gran recuerdo y que han sido muy importantes para el club y lo van a seguir siendo. Van a ser referentes y estoy agradecido por el recibimiento, intentando compartir buenos momentos desde ya".

Además, volverá a trabajar junto a Álvaro Cejudo, actual segundo entrenador de Rubén de la Barrera y antiguo compañero suyo en Santander. "Coincidimos en el Racing y desde entonces ya se veía que tenía ese gusanillo por el fútbol, por aprender, a nivel táctico y de entender el deporte. En el día a día lo veo, tengo muy buena relación con él y esa experiencia será importante como nexo de unión entre la plantilla y el cuerpo técnico".