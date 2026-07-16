La UD Las Palmas supera los diez mil abonados en el período de renovación

La campaña de abonados de la UD Las Palmas, bajo el lema 'Siente la unión', mantiene un ritmo sólido y ya ha superado la barrera de los diez mil fieles que han renovado su compromiso con el club. El objetivo fijado por la entidad es alcanzar los veinte mil abonados y, a falta de 11 días para que concluya el plazo, el próximo 27 de julio, ya se ha cubierto la mitad de esa cifra.

El proyecto liderado por Rubén de la Barrera parece estar convenciendo a una parroquia amarilla que, pese a manifestar ciertas dudas sobre la planificación de la plantilla en las redes sociales, está respondiendo con cifras positivas de renovaciones. En este sentido, la política de precios continuista y los descuentos para los más jóvenes se están consolidando como una estrategia que, por el momento, está dando resultado a la entidad insular.

Otros plazos de la campaña

Una vez finalice el plazo para renovar el abono de forma online, arrancará el periodo de cambios de asiento, que deberá realizarse exclusivamente de manera presencial en las taquillas del Estadio de Gran Canaria. Este trámite estará disponible del 28 al 31 de julio.

Por su parte, los aficionados que deseen darse de alta como nuevos abonados dispondrán de prácticamente un mes para hacerlo, incluso con la temporada ya iniciada. El plazo permanecerá abierto del 3 al 30 de agosto.

El apoyo de la afición para poner rumbo a Marbella

Con unas cifras que reflejan el respaldo de la afición grancanaria, la UD Las Palmas pondrá rumbo el próximo lunes a Marbella para afrontar sus primeros compromisos de pretemporada. Allí se medirá, como ya ocurrió el pasado verano, al Orlando Pirates, además de los conjuntos saudíes el Al-Ittihad y el Neom SC.

Será un stage en el que, salvo giro inesperado, estará presente Dinko Horkas, cuya salida del club permanece estancada. También servirá para empezar a apreciar las primeras pinceladas del proyecto de Rubén de la Barrera al frente de la nave amarilla. Futbolistas como Cedeño, Bassinga o Arvelo tratarán de hacerse un hueco en la plantilla, mientras que otros, como Sandro o Recoba, buscarán recuperar sensaciones tras superar lesiones de larga duración.

Todavía faltan fichajes por cerrar

Mientras los aficionados renuevan su abono para acompañar al equipo durante la temporada 2026-27, la dirección deportiva, encabezada por Luis Helguera, continúa trabajando en la confección de la plantilla. El director deportivo confirmó que todavía restan por llegar entre tres y cuatro fichajes, además de producirse algunas salidas antes del cierre del mercado.