La UD Las Palmas activa los abonos 2026/27: precios, renovaciones y nuevas altas

La UD Las Palmas ya ha puesto en marcha su campaña de abonados para la temporada 2026/27 bajo el lema 'Siente la unión'. El club mantiene los precios del pasado curso, con abonos que oscilan entre los 104 y los 890 euros, y fija un calendario que incluye las renovaciones, los cambios de asiento y las nuevas altas. Además, la entidad ha confirmado que las obras del Estadio de Gran Canaria no obligarán a trasladar a ningún abonado de su localidad.

¿Cuánto cuesta renovar los abonos de la UD Las Palmas para la temporada 2026/2027?

La UD Las Palmas ha decidido mantener una política de precios continuista para la próxima temporada y apenas ha aplicado la subida correspondiente al IPC. De esta forma, los aficionados que renueven su carné podrán seguir disfrutando de tarifas similares a las del pasado curso.

En el caso de las renovaciones, el abono más económico para adultos vuelve a situarse en los 104 euros, tanto en la grada de Naciente como en Curva Baja. Por el contrario, el carné más caro corresponde a la zona VIP, con un precio de 890 euros.

Campaña de abonados UD Las Palmas 2026-27. / LP / DLP

La entidad amarilla también mantiene importantes descuentos para los abonados más jóvenes. Los niños de entre 0 y 6 años podrán renovar su carné desde 26 euros, mientras que los menores de entre 7 y 17 años lo harán desde 47 euros. Por su parte, los jóvenes de entre 18 y 23 años y los mayores de 65 años también disponen de precios reducidos en todas las gradas del Estadio de Gran Canaria.

¿Cuánto cuestan las nuevas altas de la UD Las Palmas en la temporada 2026/27?

La UD Las Palmas mantiene una amplia horquilla de precios para las nuevas altas de cara a la temporada 2026/27, con el objetivo de seguir atrayendo aficionados de todas las edades al Estadio de Gran Canaria.

Los abonos más económicos corresponden a las categorías infantiles y se sitúan en los 37 euros en las zonas de Naciente y Curva. Por su parte, los jóvenes de entre 18 y 23 años podrán abonarse desde 104 euros, mientras que las tarifas para adultos parten de los 140 euros en las gradas más populares.

Campaña de abonados UD Las Palmas 2026-27 / LP / DLP

En las zonas de Tribuna, los precios aumentan en función de la ubicación elegida. Los adultos que deseen abonarse en las áreas más céntricas del estadio deberán desembolsar entre 352 y 492 euros, mientras que los abonos VIP alcanzan los 1.015 euros en el caso de los adultos.

La política de precios vuelve a contemplar tarifas reducidas para menores, mayores de 65 años y personas con diversidad funcional, una medida con la que el club busca facilitar el acceso al estadio a un mayor número de aficionados y mantener una de las masas sociales más numerosas de la categoría.

Fechas a tener en cuenta

La campaña de abonados de la UD Las Palmas para la temporada 2026/2027 se desarrollará en varias fases, diferenciando los periodos de renovación, los cambios de asiento y las nuevas altas:

Renovaciones: del 30 de junio al 27 de julio.

Cambios de asiento: del 28 al 31 de julio.

Nuevas altas: del 3 al 30 de agosto.

Con este calendario, la entidad amarilla pretende facilitar el proceso a los aficionados y volver a contar con una de las mayores masas sociales de la categoría para la próxima temporada.