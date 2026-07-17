La alfombra donde nace el fútbol: así será el nuevo césped del Estadio de Gran Canaria

Mientras los futbolistas completan los primeros entrenamientos de la pretemporada, en el Estadio de Gran Canaria ya se disputa un partido silencioso, pero decisivo. Porque para la UD Las Palmas, la temporada siempre comienza antes que para el resto. Mucho antes de que ruede el balón, el terreno de juego debe estar en condiciones óptimas para convertirse en el mejor aliado del equipo.

El buen estado del césped no es un simple detalle estético. Es una herramienta de trabajo imprescindible. Sobre él se construye el juego, se desarrolla la velocidad de circulación del balón y se reducen los riesgos de lesión. Un campo perfecto favorece el fútbol de toque, la precisión en el pase y el espectáculo. Por eso, cada verano el cambio del tapiz del Estadio de Gran Canaria se convierte en una operación de enorme complejidad.

Por segunda temporada consecutiva, la empresa Compost Majorero es la encargada de instalar los 7.600 metros cuadrados de tepes que vestirán de verde el recinto de Siete Palmas. Se consolida así un sistema que ha sustituido al tradicional sembrado de semillas, permitiendo disponer de un terreno de juego en mejores condiciones y en un plazo mucho más reducido. Los trabajos avanzan a buen ritmo y está previsto que en los próximos días la totalidad del terreno de juego quede completamente cubierta con el nuevo césped.

Durante las dos últimas semanas, una docena de operarios ha trabajado de manera ininterrumpida en la retirada del antiguo césped y en la colocación del nuevo. El proceso comienza levantando aproximadamente cinco centímetros del tapiz anterior para preparar una base uniforme sobre la que instalar los nuevos rollos, una labor que exige precisión milimétrica para que la superficie quede perfectamente nivelada.

Pero el éxito de la operación no depende únicamente del trabajo sobre el terreno. La logística desempeña un papel fundamental. Orlando Cabrera, gerente y responsable de los trabajos, explica que el transporte de los tepes requiere unas condiciones muy específicas para garantizar su conservación. Con la colaboración de la naviera Fred. Olsen se han utilizado 26 tráileres para trasladar el césped desde Fuerteventura hasta Gran Canaria, manteniendo durante todo el trayecto una temperatura cercana a los 12 grados, indispensable para preservar la calidad del producto.

El césped elegido vuelve a ser la variedad Bermuda Ibiza, una hierba especialmente adaptada a las condiciones climáticas de Gran Canaria. Su resistencia al calor, su capacidad de recuperación y su excelente comportamiento ante un uso intensivo la convierten en la opción ideal para un estadio como el de Siete Palmas, donde las altas temperaturas y la intensa exposición al sol exigen un tapiz de máximas prestaciones.

El trabajo de Compost Majorero, sin embargo, va mucho más allá del Estadio de Gran Canaria. La empresa majorera también se ocupa del mantenimiento de los campos de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, donde la primera plantilla desarrolla buena parte de su actividad diaria. La uniformidad y la calidad de ambas superficies permiten que los jugadores entrenen y compitan en condiciones prácticamente idénticas, un aspecto cada vez más valorado en el fútbol profesional.

Detrás de un césped perfecto hay cientos de horas de trabajo, planificación, conocimiento agronómico y una importante inversión. Un esfuerzo que muchas veces pasa desapercibido para el aficionado, pero que resulta esencial para el rendimiento deportivo.

Porque antes de los goles, de las victorias o de los grandes partidos, hay un equipo que trabaja para que el balón ruede sobre una alfombra perfecta. En la UD Las Palmas, el fútbol siempre empieza antes. Empieza cuando el césped comienza a echar raíces.