Horarios UD Las Palmas: confirmadas las tres primeras jornadas de LaLiga Hypermotion 2026/27

La UD Las Palmas ya conoce cuándo disputará sus tres primeros partidos de la temporada 2026/27. LaLiga ha hecho públicos los horarios de las tres jornadas iniciales, en las que el equipo amarillo comenzará el campeonato en el Estadio de Gran Canaria y afrontará después dos desplazamientos seguidos.

Debut en casa ante el Albacete

El estreno liguero de la UD Las Palmas será el domingo 16 de agosto, cuando recibirá al Albacete en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro arrancará a las 20:30 horas (hora canaria) y supondrá el primer partido oficial del conjunto amarillo en su regreso a Segunda División.

Dos salidas consecutivas

Tras el debut como local, el calendario llevará al equipo de Luis García a disputar dos encuentros lejos de la isla. La primera salida será en la segunda jornada, con la visita al Ceuta el sábado 22 de agosto, a partir de las 18:00 horas (hora canaria).

Liga Hypermotion | Albacete - UD Las Palmas / LP / DLP

Una semana después llegará el desplazamiento más largo de este primer tramo de la competición. La UD Las Palmas visitará al Girona en la tercera jornada, un partido fijado para el sábado 29 de agosto a las 20:30 horas (hora canaria).

Horarios confirmados de las tres primeras jornadas

Jornada 1: UD Las Palmas - Albacete | Domingo 16 de agosto | 20:30 horas.

UD Las Palmas - Albacete | Domingo 16 de agosto | 20:30 horas. Jornada 2: Ceuta - UD Las Palmas | Sábado 22 de agosto | 18:00 horas.

Ceuta - UD Las Palmas | Sábado 22 de agosto | 18:00 horas. Jornada 3: Girona - UD Las Palmas | Sábado 29 de agosto | 20:30 horas.

Con todo ya confirmado, la afición amarilla puede empezar a planificar el inicio de la temporada, mientras el club continúa con la preparación de una campaña en la que aspira a volver cuanto antes a la máxima categoría del fútbol español.