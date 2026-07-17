Taisei Miyashiro, preparado para sudar con la UD Las Palmas en pretemporada, tras pasar el reconocimiento médico en HPS

El trabajo continúa a puerta cerrada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, mientras a Taisei Miyashiro le tocó pasar reconocimiento médico en las dependencias de HPS en la capital grancanaria, a punto de preparar las maletas para comenzar la segunda etapa de la pretemporada en Marbella, a partir del lunes. El atacante japonés, que se estrena esta temporada como jugador de la UD, tras jugar la temporada pasada en calidad de cedido por el Vissel Kobe, tras ejercitar este verano la entidad amarilla el pago de su cláusula de compra, a cambio de unos 1,8 millones de euros.

El jugador sufrió en el partido de la segunda vuelta ante el Málaga CF una microrrotura en el isquiotibial izquierdo, que frenó su rendimiento cuando estaba ofreciendo su mejor versión, siendo uno de los fijos para Luis García, y junto a Jesé Rodríguez, la dupla atacante que mantenía en la zona noble a los amarillos. Tras reincorporarse de la lesión no llegó a recuperar su mejor versión. A pesar de todo, la confianza de la dirección deportiva en su capacidad de trabajo, de desborde y su olfato de gol, les llevó a apostar por su fichaje como parte de los jugadores llamados a tener un rol protagonista en la nueva UD de Rubén de la Barrera.

Cuatro goles y dos asistencias

El curso pasado disputó un total de 17 encuentros ligueros, 14 de los cuales partió en el once inicial, en los que el habilidoso extremo nipón perforó la meta rival en cuatro ocasiones y dio dos asistencias.

Tras demorarse unos días en su incorporación a los entrenamientos para solucionar unos problemas personales relacionados con el papeleo de su documentación, Miyashiro ya ha pasado revista en el reconocimiento de HPS y será uno más de la expedición amarilla que viajará a Marbella donde jugarán los tres primeros amistosos del año ante el Orlando Pirates sudafricano (22 de julio) y los saudíes Al-Ittihad (25 de julio) y el Neom Sports Club saudí (31 de julio). Además, está confirmada la tercera participación de los amarillos en el prestigioso Torneo Carranza, en Cádiz, el 8 de agosto.