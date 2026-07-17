UD Las Palmas y Jefté, objetivo el ‘stage’ de Marbella

Tic-tac, tic-tac, tic-tac... Un culebrón de verano apunta a tener una resolución feliz. Objetivo Marbella. La UD Las Palmas y Jefté Betancor, el deseado, se encuentran cerca de salvar los inconvenientes que han enquistado el fichaje del delantero grancanario por el equipo de su tierra, al que le resta un año de contrato con el club que posee su derechos, el Olympiacos griego, que no cuenta con él pero que descarta dejarlo salir gratis y teniéndole que pagar ese año de contrato que le resta. Por su parte, la UD, como ya advirtió el presidente Miguel Ángel Ramírez, le abría las puertas siempre que llegara con la carta de libertad en el bolsillo.

Se estudian fórmulas para desenmarañar la trama y cumplir así un deseo que tanto una parte como la otra han aireado al viento sin contemplaciones. Y la operación se podría dar en breve. La aspiración es que el futbolista se incorpore lo antes posible al stage de preparación que el equipo amarillo inicia el lunes en tierras andaluzas, periodo vital para empezar a construir las bases de la nueva temporada después de una semana de toma de contacto en Barranco Seco.

Una dupla de 33 años

Es hora de ensamblar las piezas, y sobre todo en un línea crucial para pelear por el ascenso, la ofensiva, donde Jefté, de 33 años, está llamado a formar dupla con Jesé Rodríguez, de la misma edad, otro ilustre veterano que como él vive momentos dorados de cara al gol, como demostraron el curso anterior en el Albacete (18), donde actuó cedido Betancor, y el Bichito (11), defendiendo la camiseta de la escuadra grancanaria.

Ya lo dejaba claro Luis Helguera, director deportivo de la UD esta misma semana: «Haremos tres o cuatro fichajes». Dos centrales, un extremo, quizás un centrocampista y un delantero. Y este último tiene nombre, el de Jefté.

Repetir la historia de Viera

Sin duda, la presencia del grancanario en el inicio del stage de Marbella sería un golpe de efecto importante. Una situación similar ocurría la pasada temporada con la vuelta de Jonathan Viera. Corría el 12 de julio cuando se anunciaba el fichaje del de La Feria. Al día siguiente era presentado de forma oficial y 24 horas después emprendía el viaje a Marbella. Eso sí, en aquella ocasión Viera no estaba atado a ningún club.

Betancor lo ha dejado claro desde que terminara la pasada temporada. «Yo quiero jugar en Las Palmas y el club quiere que juegue en la UD». Declaración de intenciones impepinable. En su caso, el jugador aprieta para cumplir su deseo de regresar por la puerta grande a la entidad en la que se formó.

Lizoain, al Granada

No tuvo tanta paciencia su amigo Raúl Lizoain, el guardameta isleño con el que compartía vestuario en el Albacete con el atacante. Ambos querían repetir la situación en el de Las Palmas. Pero el asunto del portero era diferente, porque su incorporación dependía de la salida de Dinko Horkas, una posibilidad que sigue abierta aunque el croata ya entrena en Barranco Seco. Lizoain desistió y prefirió firmar por el Granada, un fichaje que todavía no se ha hecho oficial por parte del club nazarí.

Siguiendo la lista de la compra de Luis Helguera, con la posición de delantero tachada, restaría incorporar dos centrales, un extremo y la opción de un centrocampista. Pero como el directivo cántabro reconocía, «estamos con muchas llamadas, mirando perfiles y opciones con tranquilidad y convencidos en confeccionar una buena plantilla». Y en esa labor, a los fichajes hay que sumar la lista de salidas, dependiendo de las decisiones que tome el técnico Rubén de la Barrera tras ver en acción a todos los efectivos que ahora tiene en la pretemporada.