HPS sigue con las pruebas médicas de la UD Las Palmas

La pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas sigue avanzando y, con ella, los reconocimientos médicos que la primera plantilla está realizando en Hospital Perpetuo Socorro (HPS), un paso imprescindible antes del inicio de los entrenamientos y de una nueva temporada de competición.

Dinko, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas haciéndose el reconocimiento médico en HPS. / HPS

Durante esta nueva jornada han pasado por la Unidad de Medicina Deportiva de HPS los futbolistas Manu Fuster, Jere Recoba, Cristian, Iván Gil, Cedeño, Sergio Ruiz, J. A. Caro, Kirian, Enrique Clemente, Dinko Horkas, Marvin Park, Viti, Jesé Rodríguez y Taisei, quienes se han sometido al protocolo de evaluación médica diseñado para conocer su estado físico y garantizar que afronten la pretemporada en las mejores condiciones.

Viti, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas haciéndose el reconocimiento médico en HPS. / HPS

El proceso incluye una valoración integral con pruebas de medicina deportiva, exploración física, electrocardiograma, ergoespirometría, ecocardiograma y valoración traumatológica, entre otras evaluaciones que permiten ofrecer un diagnóstico completo del estado de salud de cada jugador.

Thaisei, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas haciéndose el reconocimiento médico en HPS. / HPS

La colaboración entre la UD Las Palmas y HPS continúa fortaleciéndose una temporada más, reflejando la confianza del club en la experiencia del grupo hospitalario en el ámbito de la medicina deportiva. Una alianza que tiene como objetivo acompañar a los futbolistas en el cuidado de su salud antes y contribuir a que afronten la competición con las máximas garantías.

Jesé Rodríguez, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas haciéndose el reconocimiento médico en HPS. / hps

«Es una satisfacción seguir acompañando a la UD Las Palmas en un momento tan importante como el inicio de cada temporada. Y hacerlo durante todo el camino. Desde HPS ponemos a disposición del club un equipo de profesionales y los recursos necesarios para garantizar que los jugadores comiencen la pretemporada con una valoración médica completa», señala Eva Molina, gerente de Kala by HPS y directora Comercial, de Marketing y Comunicación de HPS.

Ale García, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas haciéndose el reconocimiento médico en HPS. / HPS

Los reconocimientos médicos continuarán desarrollándose de forma escalonada hasta completar la evaluación de todos los integrantes de la plantilla, antes de que el equipo afronte el trabajo sobre el césped y los compromisos de la pretemporada.