El Módena se entromete en el fichaje de Alessandro Bianco por la UD Las Palmas

La falta de acuerdo económico para el traspaso de Alessandro Bianco de la Fiorentina a la UD Las Palmas ha sido aprovechado por el Módena para adelantar a los amarillos en las negociaciones, hasta el punto de que los canarini -los canarios en italiano-, de la Serie B italiana, tienen prácticamente atado al clon de Lorenzo Amatucci. La situación cambió en el día de ayer tras una información del periodista italiano Alfredo Pedullá, quien informó de una ofensiva del Módena. Desde medios transalpinos se habla de un preacuerdo cercano al millón de euros, además de reservarse el conjunto viola un porcentaje sobre una posible futura venta del jugador a un tercer equipo, en el caso de que llegara a producirse.

Salvo que en el último momento la UD decida hacer una ofensiva para mejorar la oferta económica por el centrocampista, todo apunta a que Luis Helguera estaría ya trabajando en otro refuerzo para la medular y que podría traer de vuelta a la Isla a un viejo conocido de la afición amarilla, Javi Muñoz, quien vivió una exitosa primera etapa en la Isla, entre 2023 y 2025, en la que disputó un total de 72 partidos ligueros: fue titular en 58 de ellos y anotó de tres goles.

Con contrato hasta 2028

Tras finiquitar su contrato con los amarillos, el de Parla firmó un contrato de larga duración con el Getafe CF, hasta 2028. Sin embargo, la apuesta de la dirección deportiva azulona pareció no ser compartida por su técnico José Bordalás, quien a pesar de contar con una plantilla muy corta la temporada pasada recurrió a Muñoz en 17 encuentros, de los que sólo fue titular en cuatro de ellos, jugando 545 minutos en los que pasó de ser un jugador básico en la UD el curso anterior a convertirse en un pieza de rotación en el Geta.

La renovación de Bordalás como técnico tampoco ayuda a que el jugador afronte con optimismo la campaña que está a punto de comenzar. El centrocampista ya ha visto cómo el técnico azulón lo dejaba fuera de la convocatoria en el primer amistoso de los madrileños ante el Reading inglés, situación que ha acrecentado el descontento del jugador que estaría buscando una salida.

Bajar un escalón

Una cesión a la UD Las Palmas podría ser una vía factible para Javi Muñoz, aunque eso suponga bajar un escalón para volver a la categoría de plata, pero este movimiento le ayudaría a reactivar su carrera y recuperar parte del cartel perdido el curso pasado por falta de minutos.

Con los amarillos, el de Parla vivió sus dos mejores temporadas en la élite, mostrando una versatilidad que le llevó a jugar no sólo como mediocentro, sino también como interior, en banda y lateral derecho. Precisamente, esa versatilidad le convirtió en un jugador importante para los tres entrenadores que le dirigieron en sus dos temporadas en Gran Canaria: Xavi García Pimienta, Luis Carrión y Diego Martínez.

Buen rendimiento en la Isla

Tras consumarse el descenso, tanto el jugador como la UD valoraron la posibilidad de seguir unidos la pasada temporada, pero finalmente la irrupción del Getafe le llevó a retornar a la capital y no seguir en la entidad amarilla.

Su rendimiento fue importante en la UD, aportando al equipo continuidad, equilibrio, disciplina y soluciones en diferentes posiciones, además de una gran predisposición a la hora de ayudar al equipo en lo que necesitase. Su mejor versión apareció como interior o centrocampista con libertad para moverse, apoyar la circulación y llegar desde la segunda línea.