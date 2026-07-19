Antonio Casas se suma a la lista de futuribles fichajes de la UD Las Palmas

Italia, uno de los caladeros favoritos para pescar jugadores de Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas, vuelve a colocarse en el verano de los amarillos como posible destino para la incorporación de nuevos jugadores. El recién ascendido Venezia sería en esta ocasión el equipo de origen de Antonio Casas, el integrante de la lista de futuribles refuerzos, en este caso en la línea atacante de los grancanarios.

La web especializada Transfermarkt le otorga al atacante andaluz de 26 años un valor de mercado aproximado de 650.000 euros. Mientras que el portal italiano Triveneto Goal, especializado en el club veneciano, le coloca en la rampa de salida del conjunto recién ascendido a la Serie A del Calcio debido al overbooking de jugadores con los que cuentan en la actualidad en un plantel con 43 fichas, tras sus últimos movimientos en el mercado. Un traspaso o una cesión, dado que el jugador español tiene contrato en vigor hasta 2028, será la fórmula de salida del atacante, que no entra en los planes del técnico Giovanni Stroppa.

Refuerzo para el ataque

La necesidad de la UD de reforzar su línea ofensiva , tanto por el centro como por las bandas, sitúan al cordobés como una opción interesante después de jugar 24 partidos el curso pasado en la Serie B, aunque sólo fue titular en tres de ellos. Lograba materializar tres goles y sumaba una asistencia.

Desde Italia se asegura que se han iniciado los contactos entre ambos clubs, aunque Antonio Casas se encuentra en estos momentos en el stage de pretemporada del Venezia, en la localidad de Falcade (Dolomitas), donde lleva ya una semana de preparación.

Llegó como agente libre al Venezia

El jugador andaluz llegaba a la disciplina del conjunto veneciano el verano pasado como agente libre, después de concluir su contrato con el Córdoba.

A pesar de la apuesta clara del Venezia por el jugador, firmándole un contrato de larga duración hasta 2028, lo cierto es que el atacante tuvo un rol secundario en el cuadro transalpino que logró el ascenso a la Serie A, una situación que ha complicado su permanencia esta temporada en el equipo dado que una de las prioridades de la dirección deportiva del club trasalpino es la de firmar a jugadores con un claro perfil ofensivo, lo que le ha colocado indirectamente en la rampa de salida, aunque todavía se desconoce si cabe la posibilidad de optar a una cesión o, si por el contrario, sólo se contempla un traspaso, como en el caso de Alessandro Bianco, centrocampista de la Fiorentina por el que se ineteresaba la UD este verano.

Canterano del Madrid y del Sevilla

Con formación en las canteras del Real Madrid y del Sevilla, Antonio Casas logró convertirse en internacional sub 19. Su progresión le llevó a fichar por el Córdoba CF en 2021, club con el que se consolidó en el fútbol profesional durante cuatro campañas, participando del ascenso hasta la Segunda División. Con el conjunto del califato disputó un total de 150 partidos oficiales, en los que materializó 51 goles y brindó una decena de asistencias. Su rendimiento le llevó en verano de 2025 hasta el Venezia, donde se convirtió en un revulsivo para las segundas partes, aportando su granito de arena para devolver a los venecianos a la Serie A.

Su perfil le muestra como un buen complemento de un punta de referencia, pudiendo actuar por el centro del ataque o atacando los espacios laterales, aparecer en las zonas de apoyo y actuar como segundo delantero o en la banda izquierda. No se trata de un nueve estático, con bastante movilidad y facilitando la presión y los desmarques de su compañero en la punta de lanza. El curso pasado fue utilizado como alternativa de John Yeboah y como complemento en la punta de lanza de Adorante.