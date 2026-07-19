La UD Las Palmas aguarda la oferta del Celtic por Dinko Horkaš

La pretemporada de la UD Las Palmas avanza con un nombre propio en el mercado: Dinko Horkaš. El guardameta croata continúa despertando el interés de varios clubes europeos que siguen muy de cerca su situación, mientras la entidad amarilla mantiene una postura de máxima tranquilidad, a la espera de que alguno de los pretendientes dé el paso definitivo y presente una oferta formal.

Horkaš figura en la agenda de varios equipos. El Celtic de Glasgow, el Torino italiano, el Olympiacos griego y el Levante UD mantienen interés por el portero, aunque es el conjunto escocés el que, a día de hoy, parece haber tomado una posición más adelantada en la carrera por hacerse con sus servicios.

Desde Escocia, diversos medios han informado de una supuesta oferta del Celtic de 3,5 millones de libras —unos cuatro millones de euros— por el guardameta. Sin embargo, la realidad es que la UD Las Palmas no ha recibido hasta el momento ninguna propuesta oficial. El club sí conoce que Horkas se encuentra entre los objetivos del campeón escocés para reforzar su portería, pero mantiene una posición de prudencia y espera que cualquier movimiento Ilegue acompañado de un planteamiento concreto.

Cerca de 10 millones de euros

La entidad amarilla parte de una valoración cercana a los diez millones de euros por el traspaso del portero, consciente de su importancia dentro del proyecto deportivo y del rendimiento ofrecido durante la pasada temporada, en la que se convirtió en una de las grandes figuras del equipo. No obstante, en el club también son conscientes de la realidad del mercado y de que una operación podría terminar cerrándose por una cantidad inferior a esa valoración inicial.

Horkas efectúa un paradón a mano cambiada en el último encuentro de la UD en casa ante el Málaga. / José Pérez Curbelo

En ese escenario, la UD Las Palmas entiende que una cifra situada entre los cuatro y los siete millones de euros podría aproximarse al desenlace de una posible venta, siempre condicionada a que la propuesta sea satisfactoria para todas las partes.

Uno de los clubes que se ha apartado de la puja es el Hull City, que ya ha reforzado su portería con el fichaje del inglés Jack Butland, procedente del Rangers. El conjunto británico habría abonado alrededor de tres millones de libras por su incorporación y el guardameta firma hasta junio de 2028, descartando así una posible llegada de Horkas a Yorkshire.

Mientras tanto, el portero viajará este lunes a Marbella para incorporarse al stage de pretemporada junto al resto de la plantilla. Horkaš afrontará la concentración con absoluta normalidad y la máxima profesionalidad, aunque es consciente de que su situación en el mercado puede cambiar en cualquier momento. El guardameta croata viaja a la Costa del Sol sabiendo que una oferta que satisfaga a todas las partes podría acelerar una salida que no se descarta que pueda producirse de forma inminente.

Siguen las conversaciones

La UD Las Palmas mantiene la calma y no contempla movimientos precipitados, pero en el club son conscientes de que las próximas semanas pueden resultar decisivas para conocer el futuro de uno de los futbolistas más cotizados de la plantilla. La llegada de una propuesta formal podría abrir la puerta a una negociación definitiva.

La dirección deportiva al completo, y previsiblemente también el presidente Miguel Ángel Ramírez junto a sus asesores deportivos Juanito Rodríguez y Branko Milovanovió, acompañarán al equipo durante la estancia en la Costa del Sol, un escenario que en los últimos años se ha convertido también en un punto estratégico para reuniones y operacionesdemercado.

Serán días de trabajo intenso, conversaciones, reuniones y negociaciones. La UD Las Palmas continúa peifilando la plantilla con la que afrontará la temporada 2026-27, pendiente todavía de varias incorporaciones y salidas. El futuro de Horkaš se ha convertido en uno de los principales focos del mercado amarillo, junto al de Ale García, otro futbolista que también despierta interés.

Marbella acogerá mucho más que entrenamientos y partidos amistosos. Mientras el equipo prepara sobre el césped el nuevo curso, los despachos seguirán activos con negociaciones que podrían acelerar y cerrar operaciones de calado para terminar de definir la plantilla con la que la UD Las Palmas afrontará el reto del regreso a Primera División.