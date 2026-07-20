Los 32 elegidos por De la Barrera inician el 'stage' de pretemporada de la UD Las Palmas en Marbella

La UD Las Palmas inicia la segunda fase de su pretemporada, tras una primera semana de trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, con el inicio del tradicional stage en el Marbella Football Center, en el que los discípulos de Rubén de la Barrera se someterán a sus primeros cuatro amistosos, en los que se podrá ver la propuesta futbolística del técnico gallego, a pesar de que la plantilla no está cerrada y se esperan todavía salidas de jugadores, como la probable venta de Dinko Horkas, con el Celtic de Glasgow como equipo mejor colocado para su fichaje, como sobre todo de nuevos refuerzos que apuntalen el nuevo proyecto deportivo.

Los 32 elegidos por el entrenador gallego para arrancar esta tarde a las18.00 horas la primera sesión preparatoria del stage marbellí, que se prolongará hasta el próximo 31 de julio, son: Dinko Horkas, Marvin Park, Andrés Rodríguez, Álex Suárez, Enrique Clemente, Sergio Ruiz, Mateo Acimovic, Jere Recoba, Jesé Rodríguez, Edward Cedeño, Enzo Loiodice, José Antonio Caro Churripi, Manu Fuster, Juanma Herzog, Viti Rozada, Taisei Miyashiro, Sandro Ramírez, Kirian Rodríguez, Ale García, Cristian Gutiérrez, Iñaki González, Aboubacar Bassinga, Valentín Pezzolesi, Carlos Navarro, Elías Romero, Iván Medina, Adam Arvelo, Rafa Cruz, Víctor Villote, Sergio Viera, Adrián Suárez y Aimar Domínguez.

Calor y dobles sesiones

Marbella recibirá a la expedición amarilla con temperaturas entre los 22 y los 29 grados y un intenso sol que hará que su sensación térmica sea algo mayor; unas condiciones a las que los amarillos están acostumbrados de las temporadas anteriores.

En el plan de trabajo previsto por Rubén de la Barrera y su staff técnico, arranca esta tarde a las 18.00 horas en las instalaciones del Marbella Football Center y proseguirán desde mañana con dobles sesiones preparatorias a las 8.30 horas y a las 18.00 horas, hasta el domingo, si bien el miércoles la sesión de tarde será sustituida por el primer amistoso ante el Orlando Pirates sudafricano y lo mismo sucederá el sábado con el segundo amistoso ante el Al-Ittihad saudí.

Ambos encuentros podrán ser seguidos por los aficionados amarillos a las 18.00 horas en la Televisión Canaria.

La situación de Horkas y Jefté

Especial atención a la situación de Dinko Horkas, por su situación personal en la que sus agentes siguen intentando cubrir una oferta que alcance los 10 millones de euros en los que le ha tasado la entidad amarilla y que no termina de cerrar el Celtic de Glasgow, el principal club interesado en los servicios del cancerbero balcánico, cuya cláusula de rescisión es de 30 millones.

Los aficionados también podrán tener la oportunidad de ver en acción a los tres únicos fichajes confirmados por el club -Acimovic, Andrés Rodríguez y el retorno de Sergio Ruiz- en los primeros amistosos de la pretemporada, así como la propuesta rockanrolera propuesta por Rubén de la Barrera, quien contará con cuatro piedras de toque claves para valorar a sus jugadores y afinar los fichajes que necesita el equipo para llegar a la meta del debut con el Albacete con la máquina engrasada, el 16 de agosto en el Estadio de Gran Canaria.

A pesar de que el objetivo inicial de la dirección deportiva amarilla era la de incorporar a Jefté Betancor a la segunda parte de la pretemporada, la situación del delantero grancanario del Olympiacos sigue encallada en un tira y floja entre la UD que no quiere abonar ninguna cantidad por su traspaso y el jugador que tampoco termina de renunciar a los cerca de 800.000 euros de contrato que le unen al conjunto heleno, que quiere recuperar el medio millón de euros que abonó por su fichaje. El rechazo de su entrenador, José Luis Mendilibar a contar con él esta temporada, ha dejado al grancanario sin incorporarse a la pretemporada del conjunto griego, esperando en la Isla a la resolución de su situación.