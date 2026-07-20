Noventa chicos disfrutan de la experiencia del Campus de la UD Las Palmas en Yaiza

Noventa y cuatro niños, niñas y jóvenes de Lanzarote finalizaron el pasado sábado en el campo de fútbol municipal de Yaiza dos semanas de aprendizaje tutelados por profesionales de la cantera de la UD Las Palmas, que un año más se desplazaron a la Isla para desarrollar el Campus de verano gracias al acuerdo que mantienen el Ayuntamiento de Yaiza y el Club amarillo con el apoyo empresarial del hotel Costa Calero y Volkswagen Canarias y la colaboración del Unión Sur Yaiza, que cede el material de entrenamiento.

Además de la alegría que envolvió el acto de clausura, animado por familiares de los deportistas y la presencia de la mascota oficial Pío Pío, la jornada dejó en evidencia la buena sintonía entre las entidades organizadoras. El Ayuntamiento y la UD quieren estrechar su vinculación y proyectan para 2027 la décima edición del campus en Yaiza, así lo manifestaron el alcalde, Óscar Noda, el concejal de Deportes, Ángel Lago, y el director de la Escuela de Fútbol de la UDLP, Yeray Sánchez. También asistieron la concejala de Seguridad Ciudadana de Yaiza, Beatriz Vázquez, el director del hotel anfitrión, Eduardo Miquel, el legendario portero de la UD y colaborador de la cantera amarilla, Manolo López, y el representante del US Yaiza, Ángel Castellano.

Chicos y chicas realizaron una exhibición de lo aprendido durante las dos semanas de campus y luego recibieron su diploma de participación de manos de los representantes públicos y responsables de la UD. El Ayuntamiento y el Club están muy satisfechos con la trayectoria del campus, y tanto, que Yaiza es el único municipio fuera de Gran Canaria que acoge actividades durante dos semanas gracias al esfuerzo de la Institución y la disposición de la UD. Es probable subir el listón y llegar a tres semanas formativas en 2027.

Noticias relacionadas

Divididos en cinco grupos por rango de edad y atendiendo la metodología de la UD Las Palmas, los chicos y chicas lanzaroteños trabajaron técnica, táctica, psicomotricidad, competición y entrenamiento específico para porteros.