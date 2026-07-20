Televisión Canaria lo hace oficial: estos son los partidos de la UD Las Palmas que podrás ver en directo

Los aficionados de la UD Las Palmas podrán seguir en directo los cuatro partidos de pretemporada que el club ya ha confirmado para este verano. Televisión Canaria ofrecerá las retransmisiones de los amistosos del conjunto amarillo, que servirán para medir la evolución del equipo antes del estreno en LaLiga Hypermotion 2026/27.

La UD Las Palmas abrirá su pretemporada el miércoles 22 de julio, cuando se enfrente al Orlando Pirates de Sudáfrica en el Marbella Football Center. El encuentro comenzará a las 18:00 horas. El segundo compromiso llegará el sábado 25 de julio, también a las 18:00 horas, frente al Al Ittihad saudí, en un nuevo amistoso que se disputará durante la concentración del equipo en Marbella.

La expedición amarilla cerrará su estancia en tierras andaluzas el viernes 31 de julio, con un partido frente al Neom Sport Club, fijado para las 10:00 horas. Tras este encuentro, el equipo regresará a Gran Canaria para continuar con su preparación.

Comienzo de la pretemporada 2026/27 / UDLP

El último amistoso confirmado será el sábado 8 de agosto, cuando la UD Las Palmas visite el Nuevo Mirandilla para medirse al Cádiz CF en la final del Trofeo Ramón de Carranza, prevista para las 20:30 horas.

Televisión Canaria acompañará la preparación del equipo amarillo

La emisión de estos encuentros forma parte de la programación especial de pretemporada de Televisión Canaria, que también ofrecerá los amistosos del CD Tenerife y del Costa Adeje Tenerife.

Gracias a este acuerdo, los seguidores amarillos podrán ver en directo los cuatro encuentros ya confirmados de la UD Las Palmas antes del inicio de la competición oficial y seguir la evolución del equipo durante las semanas previas al estreno liguero.