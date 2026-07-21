El fútbol canario rinde pleitesía a sus campeones: "Es un orgullo que Pedri y Yeremy hayan ganado el Mundial"

España ha sumado su segunda estrella tras tocar el cielo en Nueva Jersey con su victoria en la prórroga ante Argentina (1-0). Fue un partido seguido en todo el mundo y, especialmente, en Gran Canaria, una Isla que vio nacer a uno de los integrantes de la selección, Yeremy Pino, y crecer futbolísticamente a una de las grandes figuras de la Roja, Pedri.

Aficionados, jugadores y entrenadores vinculados a la UD Las Palmas siguieron con pasión la cita histórica. Algunos la vivieron en casa junto a sus familias, otros con amigos. Ninguno olvidará dónde y con quién celebraba, un 19 de julio de 2026, tal hito.

Un estilo que muchos intentan copiar

Ángel López tiene el honor, además de haber disputado 141 partidos con la camiseta del conjunto amarillo, de haber sido internacional absoluto con España en cinco ocasiones. El lateral debutó con la Roja a las órdenes de Luis Aragonés el mismo día que David Silva, el 15 de noviembre de 2006 en el Estadio Ramón de Carranza, frente a Rumanía.

El exjugador del Villarreal vivió la final de la Copa del Mundo de una manera inédita para él: «Lo vi por primera vez fuera de casa. Nunca me gustaron las aglomeraciones, pero decidimos disfrutar el partido en un centro comercial con la gente. Teníamos claro que iba a ser historia y así fue». En cuanto al tanto de la victoria de Ferran Torres en la prórroga, recordó que lo celebró «con mucha alegría y una descarga de rabia». «Tal y como había sido el partido, con un gol anulado, la dureza de los argentinos en cada duelo y siendo muy superiores, hubiera sido muy injusto llegar a los penaltis y perder un Mundial de esa manera. Así que la explosión de emoción fue brutal», asegura el de Pozo Izquierdo.

La presencia de dos canarios en la convocatoria de Luis de la Fuente también fue motivo de orgullo para el exinternacional: «Me alegro mucho por los chavales, que van a sumarse a la corta lista de canarios que han ganado un trofeo así. Es algo que no se lo va a quitar nadie. Aunque ahora no se den cuenta, cuando pasen los años le darán más importancia». Sobre lo que representa esta segunda estrella para el fútbol español, Ángel destacó el peso de la selección en el panorama internacional: «España ya es una referencia para el fútbol mundial. Muchos intentan copiar su estilo de trabajo, de juego y de formación. Es un camino que lleva muchos años construyéndose, no solo en la absoluta, sino también en las categorías inferiores, donde se consiguen muchos títulos. Es el trabajo de muchos años; ya no es casualidad estar donde estamos ahora».

Una selección que ha vuelto a unir a un país

Víctor Afonso también presume de ser icono de la UD Las Palmas. Disputó 150 partidos con la amarilla y, posteriormente, dirigió durante seis temporadas a Las Palmas Atlético. La final coincidió, además, con una celebración muy especial en la intimidad de su hogar: «Lo vimos en casa porque dio la casualidad de que el domingo era el cumpleaños de mi mujer y coincidió con que España disputaba la final».

Como exjugador y técnico dedicado durante años a formar talento en la cantera de la UD, Afonso puso en valor la presencia de Pedri y Yeremy Pino entre los campeones del mundo: «Supone una alegría tremenda, y más teniendo en cuenta que los dos salieron de la UD. Yo jugué con la selección española sub 19 y sé lo que significa llevar esa camiseta y representar a Canarias. Es un orgullo para todos los isleños ver a dos chavales que se criaron en nuestra cantera y que salieron de nuestra tierra llegar a ganar una Copa del Mundo. Es una situación que deja una buena lectura: con trabajo, esfuerzo, disciplina y dedicación, los sueños se pueden hacer realidad. Además, la historia se repite. Jugadores como David Silva, Valerón o Vitolo son otros casos de futbolistas que fueron importantes en la selección y también salieron de esta inmensa e inagotable cantera canaria».

El excapitán de la UD también reflexionó sobre el significado de conquistar un segundo Mundial 16 años después: «Creo que ganar la segunda estrella supone una responsabilidad muy grande porque ya estamos entre los mejores del mundo, muy cerca de Argentina, Alemania e Italia. Lo que a mí me llena de felicidad es que la selección tiene un estilo y sigue incorporando jugadores que fortalecen esa forma de jugar. Enamoramos al mundo con nuestra manera de entender el fútbol y de llevarla a cabo. Ese es un legado difícil de mantener, pero al que no vamos a renunciar. La selección española es un fenómeno deportivo, pero también social. Ha vuelto a unir al país, como pasó en 2010».

Revalidar el título en casa en 2030

Por su parte, Borja Herrera, canterano de la UD Las Palmas, disputó seis partidos con el primer equipo durante la temporada 2017-18. El exjugador del Andorra explicó que siguió la final en Arucas junto a varios amigos con los que celebró el gol de Ferran entre abrazos y gritos. La presencia de Pedri y Yeremy Pino en la convocatoria también le llenó de satisfacción: «Es un orgullo para toda Canarias que dos isleños hayan podido ser partícipes de la consecución del segundo título mundial para la Roja».

Pacuco Rosales es una de las grandes referencias de los banquillos canarios, con múltiples ascensos a lo largo de su trayectoria. Entre sus mayores éxitos destaca ser el artífice del regreso de la UD Las Palmas al futbol profesional en la temporada 1995-96 y el histórico ascenso del modesto Vecindario a Segunda. El veterano entrenador siguió la final desde casa, como hizo durante todo el campeonato. El tanto de España lo celebró con un grito de desahogo: «Lo estábamos viviendo con muchos nervios. Creíamos que peligraba el partido porque Argentina, pese a tener uno menos, a balón parado podía igualar la contienda y había demostrado que era capaz de remontar partidos».

Tras toda una vida dedicada a formar futbolistas, Pacuco también destacó el papel de los dos canteranos amarillos campeones del mundo: «Como canario, y más para los que hemos vivido este mundillo del deporte, ver a dos de los nuestros ahí en el Mundial es una magnífica representación. Creo que Moleiro hizo méritos suficientes para estar, aunque no podían ir todos. Yeremy y Pedri fueron dos baluartes importantísimos. La pena con Pino fue el lesionarse el hombro y el jugador del Barça demostró que, pese a no estar al nivel de lo hecho durante la Liga, puso su granito de arena y jugó los últimos minutos demostrando el gran futbolista que es. Los canarios gozamos viendo a Pedri jugar al fútbol». Para concluir, el isletero quiso poner en valor el excelente momento que está viviendo el fútbol español y mirar ya hacia la Copa del Mundo de 2030: «Tener dos estrellas supone una gesta, además del aliciente que el próximo Mundial tendrá a Gran Canaria como una de sus sedes. A partir de ahí toca intentar revalidar el título jugando algún partido en la Isla. Esperemos que todo salga bien, que la remodelación del Estadio siga su curso y que los que ya tenemos cierta edad podamos disfrutar ese año de algunos partidos en el Gran Canaria. Es una enorme satisfacción que el Mundial sea aquí».