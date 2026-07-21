Juanma Herzog, central de la UD Las Palmas: "Siento que puede ser mi año, quiero arrancar bien en la pretemporada para empezar jugando"

¿Cómo están llevando estos primeros días de trabajo en la pretemporada, que son tan importantes para cargar las baterías de cara a la temporada que viene?

Empezamos la semana pasada en Las Palmas trabajando duro y esta semana tenemos sesiones dobles de mañana y tarde, así que ya se puede imaginar, asimilando bastantes conceptos y de momento todo marcha bastante bien.

¿Qué nos puede decir de este inicio del nuevo curso a las órdenes de un nuevo técnico como es Rubén de la Barrera?

Todo el mundo sabe que cuando llega un entrenador nuevo a todos los jugadores se nos abren nuevas oportunidades, todo empieza de nuevo y creo que esta temporada puede ser así. Estamos asimilando bastante bien todos los conceptos del míster y las primeras sensaciones son muy buenas.

¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar en estos primeros entrenamientos respecto a las temporadas anteriores?

La UD siempre tiene un estilo muy definido de juego y los entrenadores que vienen suelen tener un estilo parecido, aunque es cierto que cada uno tiene sus pequeñas particularidades, pero eso es algo que se va integrando con el paso del tiempo. Todavía estamos en las primeras semanas de trabajo y lo importante es que los conceptos nuevos los vamos cogiendo bien y así nos lo ha transmitido el míster.

Es quizás demasiado pronto todavía, pero ¿ha tenido la oportunidad de hablar con el entrenador sobre el rol que en principio le tiene deparado en este nuevo proyecto con él al frente?

Aquí hay mucha competencia, es algo que ya se verá, es algo que nunca se dice realmente, sino que se va averiguando con el trascurso de los partidos, pero estoy convencido que todos vamos a ser importantes, hay que estar tranquilos y entrenar mucho, porque va a ser una temporada muy larga.

¿Siente que este puede ser su año para dar un paso al frente y asumir galones de peso en el centro de la defensa de esta nueva UD?

Pienso que este puede ser el año perfectamente, hay que empezar muy bien la pretemporada para empezar jugando. Está claro que uno siempre quiere jugar todos los partidos, es algo que creo que no se le escapa a nadie.

¿Hay una presión extra para ustedes los centrales, por la responsabilidad de tener que cubrir el vacío dejado por la marcha de Mika Mármol y de Sergio Barcia, que fueron dos pilares importantes la temporada pasada en el equipo?

Tanto Álex (Suárez) como yo llevamos muchos años aquí, él lleva muchos más que yo, pero son cuatro años desde que debuté en el primer equipo, que ya es bastante tiempo. Ambos hemos estado jugando varios años en Primera, somos gente que tenemos partidos y estamos más que capacitados para hacerlo bien.

Dentro de esa competencia sana que hablábamos antes, ¿cómo está viendo en estos primeros días de trabajo a Álex, que lo conoce sobradamente, a Carlos Navarro y sobre todo al recién llegado Andrés Rodríguez?

Álex y yo siempre hemos tenido una muy buena relación, me ha enseñado mucho desde que llegué al primer equipo y le estoy muy agradecido. Somos cuatro buenos centrales, así que toca darle duro para tener minutos.

¿Cómo llevan ustedes toda la rumorología de entradas y salidas de jugadores durante la pretemporada?, ¿son capaces de aislarse en una burbuja y que no les afecte en su día a día?

No nos afecta. Si nos afectase todo lo que se publica o escucha por ahí al final no podrías ni jugar al fútbol. Siempre escuchas o ves algo, pero no le tienes que dar bola, porque muchas veces es mentira y en muchas ocasiones sólo te resta. Por eso soy de los que opinan que todos esos rumores deben de dejarse de lado.

¿Cómo está viendo a Dinko Horkas durante estos primeros días con tanto ruido sobre su posible traspaso a otro equipo durante esta pretemporada?

Dinko es un tipo magnífico, entrena siempre como el mejor, está siempre muy bien, con una sonrisa en el rostro y eso es lo mejor que hay. No sé que pasará finalmente con su futuro, pero es algo que ya se verá.

Se quede o se vaya finalmente Dinko, al menos ¿la portería está bien cubierta?

Está claro que José Antonio Caro es un grandísimo portero, ya lo verán si tiene la oportunidad de demostrarlo y también Adri Suárez está empujando fuerte desde atrás.

Está la afición con muchas ganas de verles mañana en el primer partido de pretemporada, ¿qué vamos a poder ver ya en este debut?, ¿se podrá ver algo ya de la mano de Rubén de la Barrera en el equipo?

Está claro que algo se va a notar ya, aunque ya sabemos que estamos metiendo mucha carga de trabajo y trabajando muy duro. Hoy tenemos sesión de mañana y tarde, y está siendo bastante duro. Pero, creo que algo s´´i que se notará, aunque tenemos a varios lesionados todavía, pero ya irán llegando poco a poco.

Se miden al Orlando Pirates a las 18.00 horas, un rival que ya conocen, ¿qué partido cree que les van a plantear mañana?

Es un rival muy físico, ya llevamos dos años seguidos en los que nos hemos enfrentado a ellos. Suelen ser partidos bastante duros.

Vienen de hacer una buena temporada, en la que se quedaron a las puertas del ascenso, ¿hasta que punto fue un palo duro el no lograr materializar ese ascenso?

Hicimos una temporada bastante buena, aunque es cierto que tuvimos al final dos meses en los que las cosas nos fueron regulín, pero nunca nos despegábamos de la zona alta, siempre estábamos ahí y al final el partido de ida de la semifinal ante el Málaga no salió como queríamos, pero terminamos bastante contentos por el partido de vuelta que hicimos en La Rosaleda, pero por desgracia no se consiguió. El equipo lo dio todo y es con lo que nos quedamos. Este ya es otro año, tenemos otros objetivos, el poder llegar bien al final de temporada y el poder conseguirlo.

¿El objetivo de salida del equipo debe de ser el del ascenso directo o en el playoff?

Tenemos que ir poco a poco, si empiezas a pensar demasiado en el futuro es cuando te puedes llevar un batacazo, hay que pensar poco a poco, ir ganando partidos y cuando se llegue al final, ya veremos donde estamos realmente.

¿Se ha decidido ya internamente quien recoge el brazalete de primer capitán que ha dejado bacante Jonathan Viera? ¿Se postula usted como uno de los posibles cuatro capitanes del equipo?

La verdad es que no lo he preguntado (risas), no tengo ni idea. Yo tengo a mucha gente por delante a la hora de ser uno de los cuatro capitanes. Está por ejemplo Enzo (Loiodice) que lleva ya muchos años aquí y ya es un canario más; el Bichito está on fire también, ..., hay muchos compañeros con opciones.

¿Cómo ha vivido la conquista por España de esta segunda estrella de campeones del mundo?

Me escapé un poco por la zona de Mesa y López para vivirlo un poco con la gente, quería ver el ambiente.

Como canterano que es de la UD, el ver a Yeremy Pino y a Pedri levantando el trofeo, para usted ¿ha sido algo muy especial, sobre todo por ver a ambos luciendo en la celebración la bandera canaria?

Ha sido muy especial, porque además les conozco, sé como son y como lo sienten y el verlos a ellos lograrlo es algo que todavía te motiva más para seguir creciendo.

Usted es un fijo en las convocatorias de la sub 21, el próximo Mundial se celebra en España y para colmo Gran Canaria es una de las sedes, ¿es un reto para usted el tener estos cuatro años por delante para intentar terminar metiendo la cabeza en la absoluta?

Debo ir poco a poco. Está claro que todos los jugadores lo tienen en su mente y lógicamente tengo esa ilusión dentro de mí. Está claro que es un reto para mí.

¿Qué grado de ilusión le genera a ustedes como jugadores de la UD la reforma que se va a realizar en el Estadio de Gran Canaria de cara a ese Mundial 2030 y que convertirá al recinto de Siete Palmas en uno de los mejores estadios de España y de Europa?

Será increíble, cuando tenga que vivirlo, porque todavía no sabemos cuando se podrá hacerlo realidad, sería genial poder vivirlo en ese primer partido de estreno.

¿Qué mensaje le puede lanzar a la afición amarilla para todos esos indecisos que todavía no han decidido sacar su abono para esta temporada?

Tienen que creer en nosotros, deben ilusionarse, porque vamos a ir a por todas. Queremos transmitirles esa ilusión que ya vivieron en el año del último ascenso.