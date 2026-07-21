El Olympiacos cede y la UD Las Palmas cierra el fichaje de Jefté

La máxima de que los jugadores terminan jugando donde ellos quieren se vuelve a cumplir una vez más. A falta de confirmación oficial, Jefté Betancor cumplirá con el sueño de gran parte de la afición grancanaria de ver una dupla cien por cien isleña junto a Jesé Rodríguez. El empecinamiento del atacante criado en Vecindario de lucir la elástica amarilla de la UD, a pesar de tener un contrato con el Olympiacos hasta el 2028, sumado a la falta de interés del técnico del conjunto heleno, José Luis Mendilibar, de contar con el jugador esta temporada, ha facilitado su salida, que llevaba estancada desde el arranque del mercado estival.

A pesar del interés de otros equipos de la categoría como el Oviedo o el Albacete, en el que jugó el curso pasado en calidad de cedido, donde anotó 18 goles, 14 de ellos en la liga y otros cuatro en la Copa del Rey, donde ejerció de verdugo del todopoderoso Real Madrid, en una de las grandes sorpresas del Torneo del KO, el jugador en todo momento se mantuvo firme en su decisión de vestir la elástica amarilla a las órdenes de Rubén de la Barrera.

Firmeza máxima

La inflexibilidad de la UD a la hora de abonar ninguna cantidad por su traspaso al conjunto griego a punto estuvo de complicar su llegada, en lo que hubiera sido un segundo episodio del caso Raúl Lizoain, quien ante la demora de la salida de Dinko Horkas, que todavía no se ha producido, decidió dejar de esperar y se comprometió con uno de los rivales directos de los amarillos por el ascenso, el Granada.

El acuerdo entre las tres partes apunta a que es total, lo que podría permitir en breve el anuncio de su fichaje y su incorporación a la pretemporada de los amarillos durante su stage en Marbella. El atacante grancanario se ha mantenido durante estos días en la Isla a la espera de la resolución final de su situación para incorporarse a sus 33 años a una UD en la que su olfato goleador, sumado al del Bichito es una de las grandes esperanzas de los amarillos para poder estar en la pelea por el ascenso a LaLiga EA Sports.

Primer choque y nuevo rival

A la espera de la llegada de Jefté Betancor, Rubén de la Barrera se somete al primer examen del nuevo curso. Los amarillos se miden mañana a las 18.00 horas en el Marbella Football Center al campeón de Sudáfrica, el Orlando Pirates, en un duelo exigente desde el punto de vista físico para el conjunto isleño, en la que será su primera piedra de toque de la nueva era, con el técnico gallego al frente del equipo.

Por otra parte, la UD ha dado a conocer la identidad del cuarto equipo al que se enfrentarán en su stage marbellí. El Uniao Desportiva de Leiria, de la Segunda División portuguesa, que cuenta con un valor total de plantilla, según Transfermarkt, de 8,45 millones de euros, en comparación con los 25,65 millones de los insulares.

El encuentro se disputará el próximo martes a las 17.00 horas en el Banús Football Center y al igual que los choques ante los sudafricanos y los saudíes, Al-Ittihad y Neom, podrán ser seguidos en directo por la Televisión Canaria. Además la UD disputará el 8 de agosto el Trofeo Carranza ante el Cádiz.