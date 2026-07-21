Televisión Canaria retransmite este miércoles el primer encuentro de pretemporada de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas disputará el miércoles 22 de julio su primer encuentro de preparación de la pretemporada 2026-2027. El conjunto amarillo se medirá al Orlando Pirates Football Club, equipo de la liga sudafricana, en un partido que Televisión Canaria emitirá en directo a partir de las 18:00 horas desde el Marbella Football Center.

La emisión estará disponible a través de la TDT, el canal de Deportes en YouTube, Canarias Play y rtvc.es con emisión geolocalizada para el territorio español. La narración estará a cargo de Jesús Izquierdo, acompañado en los comentarios por Miguel Ángel Valerón, quienes analizarán el estreno del equipo grancanario de cara a su preparación para la próxima campaña.

Esta retransmisión forma parte del acuerdo alcanzado por RTVC con los tres clubes canarios -la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife- para acercar a la afición sus partidos de preparación antes del regreso a la competición oficial, con la emisión de un total de 14 partidos de pretemporada.

Este despliegue permitirá a la afición canaria seguir de cerca la evolución de los principales equipos del Archipiélago durante el verano, con una amplia cobertura de sus compromisos ante rivales nacionales e internacionales, tanto en las Islas como en distintos escenarios de la Península.

La cobertura de pretemporada de Televisión Canaria comenzará el 22 de julio con los primeros encuentros de la UD Las Palmas y el CD Tenerife y mantendrá hasta el 15 de agosto, tal y como detalla José Antonio Pérez León, responsable de Producción Ejecutiva de Deportes de Televisión Canaria.

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Con esta programación especial deportiva, RTVC continúa impulsando la difusión del deporte canario y acerca a la audiencia los detalles de la preparación de los principales equipos del Archipiélago antes del inicio de la competición oficial.