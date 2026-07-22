Álvaro Killane deja la UD Las Palmas tras trece años en la cantera
El guardameta grancanario continuará su carrera en la SD Huesca, mientras el club amarillo se reserva un porcentaje de una futura venta
Álvaro Killane cierra una etapa que comenzó cuando apenas era un niño. La UD Las Palmas ha alcanzado un acuerdo con la SD Huesca para el traspaso del portero, que abandona la entidad amarilla después de trece temporadas recorriendo todas las categorías de formación del club.
El guardameta, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 2004, llegó a la cantera en edad benjamín y fue creciendo hasta consolidarse en Las Palmas Atlético. Su salida no supone, sin embargo, una desvinculación económica total, ya que la UD Las Palmas se reserva un porcentaje de una futura venta.
De benjamines a la portería de Las Palmas Atlético
Killane ha desarrollado prácticamente toda su carrera deportiva en la estructura amarilla. Desde sus primeros pasos en la base fue superando etapas hasta convertirse en una de las principales referencias de la portería del filial.
Durante ese proceso destacó por su evolución constante, su compromiso y su trabajo diario. Su crecimiento también le permitió integrarse en la dinámica del primer equipo, una experiencia que reforzó su progresión y confirmó el potencial que ahora tratará de desarrollar en Huesca.
Su traspaso pone fin a una larga trayectoria en la cantera, pero abre una nueva oportunidad profesional para un futbolista formado íntegramente en Gran Canaria.
La UD Las Palmas mantiene una opción de futuro
El acuerdo alcanzado con la SD Huesca incluye una cláusula importante para la entidad amarilla. La UD Las Palmas conservará un porcentaje de una posible venta posterior del guardameta.
Esta fórmula permite al club facilitar la salida del jugador y, al mismo tiempo, mantener una participación económica si Killane continúa creciendo y protagoniza una nueva operación en el futuro.
Para el portero, el cambio representa la posibilidad de buscar continuidad, minutos y un nuevo escenario en el que seguir avanzando en su carrera.
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