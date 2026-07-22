Calendario completo de la UD Las Palmas 2026/27: todas las jornadas de Segunda División
El calendario de LaLiga Hypermotion prevé un exigente curso para la UD Las Palmas con rivales históricos
La UD Las Palmas ya conoce la hoja de ruta de la temporada 2026/27. El conjunto amarillo debutará en LaLiga Hypermotion en el Estadio de Gran Canaria frente al Albacete, en el inicio de un nuevo camino para aspirar a regresar al olimpo del fútbol español.
La Segunda División contará este año con equipos históricos como Mallorca, Tenerife o Girona, además de otros rivales exigentes que pondrán a prueba a un equipo que intentará lograr el regreso a Primera División.
Cuándo se juega el derbi canario frente al Tenerife
Uno de los partidos más esperados del calendario volverá a ser el derbi entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife. El primer enfrentamiento llegará en la jornada 20, cuando el conjunto tinerfeño visite el Estadio de Gran Canaria el próximo 3 de enero, en la víspera del Día de Reyes. Será, además, el regreso del derbi a Gran Canaria tres años después, una cita marcada ya en rojo por ambas aficiones.
El encuentro de la segunda vuelta se disputará en el Heliodoro Rodríguez López durante la jornada 32, prevista para el 28 de marzo, en un tramo de la competición que podría resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.
La UD Las Palmas afronta una temporada exigente en la categoría de plata con un calendario que combinará rivales históricos y varios candidatos al ascenso. El presidente del club ya ha señalado que la prioridad pasa por consolidar cuanto antes la permanencia para, a partir de ahí, aspirar a cotas mayores, con el playoff de ascenso y el regreso a Primera División como grandes objetivos del curso.
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