Estreno torcido de la nueva UD Las Palmas de Rubén de la Barrera en Marbella (0-1)

Estreno torcido de la nueva UD Las Palmas de Rubén de la Barrera que cayó derrotada por la mínima ante el Orlando Pirates sudafricano, merced a un solitario tanto de Radiopane, que salió en el segundo tiempo y aprovechó un clamoroso error defensivo de la zaga isleña y la posición adelantada de Adri Suárez, para anotar el único gol del encuentro en el 85' (0-1).

Por su parte, los amarillos tuvieron dos claras ocasiones en la recta final del encuentro en una doble ocasión de Taisei Miyashiro en un potente remate desde la frontal del área que terminó impactando con violencia en el palo derecho de la meta del Orlando. Un gran centro desde la banda izquierda del ataque isleño era empalada por Valentín Pezzolesi de primeras al largero, en la última gran oportunidad de los grancanarios de haber podido evitar la primera derrota de la pretemporada.

La diferencia de rodaje de los sudafricanos ante una UD que tenía su primer duelo amistoso se dejó notar en la presión alta y en su velocidad por bandas, que puso en dificultades tanto a la medular como a la zaga insular, durante todo el encuentro.

Destacar la ausencia de la convocatoria de Jesé Rodríguez y la no participación de Dinko Horkas en el encuentro, a pesar de estar convocado, jugando la primera parte José Antonio Caro, con varias paradas de entidad que impidieron a los africanos llegar al descanso con ventaja en el marcador y con Adri Suárez relevándole tras el descanso.

De las nuevas incorporaciones, Andrés Rodríguez dejó buenas sensaciones por su poderío físico a la hora de hacer las coberturas a los laterales y en el juego áero. Sergio Ruiz evidenció su inteligencia táctica en la medular, mientras que Mateo Acimovic estuvo bastante desdibujado y no brilló en el partido.

Rubén de la Barrera, en su estreno en el banquillo apostaba por un once inicial que oscilaba entre un 4-3-2-1 y un 4-1-4-1; con José Antonio Caro en portería; Pezzolesi y Cristian Gutiérrez en las bandas; como era de esperar el centro de la zaga era para Álex Suárez y Juanma Herzog, mientras que en la sala de máquinas Iñaki ejercía de guardaespaldas de Kirian, el primer jugador amarillos en portar el brazalete de capitán y de Manu Fuster. Por delante, en las bandas se colocaban Adam Arvelo y Rafa Cruz, dejando la punta de lanza para Elías.

Presión alta y balón jugado desde atrás

Desde el saque inicial los amarillos intentaron superar la presión alta de los sudafricanos moviendo desde atrás el balón jugado, manteniendo el ADN del juego de toque que tanto gusta por la Isla. Sin embargo, el Orlando Pirates imponía su físico para crear problemas en la medular, al provocar pérdidas que no tardaron en generar peligro. El primer aviso llegaba por la banda derecha, aunque el balón terminaba en las manos de un seguro Caro, que blocaba el cuero sin excesivos problemas.

Poco después era Cristian Gutiérrez quien se veía obligado a emplearse en fondo para cortar un nuevo intento de penetración por banda derecha. Y el arquero de la UD no tardaba en tener que emplearse a fondo en un disparo desde la frontal de Rapoo.

La posesión era de los grancanarios, aunque el mayor ritmo de su rival y la intensidad en el choque le permitía al Orlando Pirates equilibrar las fuerzas sobre el césped.

Primera ocasión amarilla para Fuster

Una combinación de Kirian y Fuster terminaba con el primer remate de los amarillos, superado el primer cuarto de hora de juego, pero el remate del valenciano salía mordido y desviado cerca del palo derecho de la portería sudafricana. Poco después, sufría Fuster una dura entrada de Mthiyane que le dejaba dolorido en el suelo, en una entrada impropia de un partido de preparación.

La UD tiraba de presión alta para dificultar la salida de balón de los africanos y adelantaba su línea defensiva para intentar dejar en fuera de juego al Orlando Pirates en sus intentos de contra.

Los discípulos de Rubén de la Barrera no renunciaba a su estilo a pesar de la presión ejercida por los sudafricanos en todo el campo. Iñaki sufría en la creación del juego y Kirian se veía obligado a retrasar su posición para ayudar a su compañero en la sala de máquinas.

Elías roza el gol

En medio de la presión sudafricana Elías estuvo a punto de anotar el primer gol del encuentro en un despiste del meta sudafricano que en su intento de despeje se encontraba con el pie del canterano amarillo que dirigía el cuero cerca del palo izquierdo de la portería del Orlando a los 21 minutos, en la ocasión más clara de los amarillos hasta ese momento.

Herzog se vestía de titán e impedía el intento de remate de Mbuthuma en un centro lateral desde la banda derecha del ataque sudafricano, que el central grancanario salvaba limpiamente a pesar de las quejas del atacante, que reclamaba las asistencias sanitarias.

Una nueva pérdida en la medular de la UD originaba una nueva contra que obligaba a Iñaki a lanzarse con todo para interceptar el intento de remate desde la frontal del Orlando Pirates, para tranquilidad de Caro, que veía alejarse el peligro de su portería, superada la media hora de juego.

Arvelo, activo pero sin acierto

Arvelo muy activo por banda derecha no terminaba de dar con la tecla en sus intentos de centro desde la banda, pero no terminaba de encontrar un rematador.

El Orlando Pirates seguía siendo un puñal por la banda. Rapoo colocaba un gran centro que Ghamphani estaba a punto de empujar al fondo de las redes. Y poco después era Caro quien sacaba una pierna salvadora en un nuevo remate de Padime Mpho, que pudo inaugurar el marcador.

Fea acción de Herzog y un Caro salvador

Juanma Herzog, molesto con la agresividad de los africanos durante todo el partido protagonizó una fea entrada con el codo que propició una nueva ocasión de los sudafricanos a cinco minutos del descanso, pero la ejecución de Rapoo acababa en los brazos de un Caro que volvía a mostrarse muy seguro en el partido.

Un nuevo susto llegaba en la recta final del encuentro en una cesión comprometida de Pezzolesi que ponía en apuros al meta isleño, que resolvía la papeleta con un zapatazo para alejar el peligro. El Orlando Pirates apretaba para sacar partido de las pérdidas de la UD que sufría con la presión de su rival y por la velocidad por bandas de los sudafricanos que hacían sufrir más de la cuenta a Rafa Cruz y Adam Arvelo en sus tareas defensivas en las bandas.

Un fuerte golpe en la zona lumbar obligaba a los servicios médicos de la UD que tenían que atender a Caro y a Álex Suárez que también recibía un golpe en la misma jugada.

La UD intentaba con la posesión cortar la propuesta de ritmo frenético del Orlando, pero una nueva pérdida de los amarillos obligaba a Caro a sacar una buena mano para despejar el balón al palo en el último ataque sudafricano, para llegar al descanso con el empate inicial inamovible en el marcador (0-0).

Carrusel de cambios al descanso

El paso por vestuarios venía acompañado por numerosos cambios, dando entrada a Adri Suárez en lugar de Caro; Clemente recogía el brazalete de Kirian, Acimovic y Andrés Rodríguez también debutaban, al igual que Sergio Ruiz, en su retorno al equipo y Miyashiro también tenía sus primeros minutos, al igual que Villote y Aimar Domínguez.

Adam Arvelo seguía intentándolo en el reinicio del juego y colocaba un balón colgado al área, pero tampoco encontraba rematador. Sergio Ruiz mostraba su inteligencia táctica con una falta en la medular que impedía un nuevo intento de contra del Orlando, pero el conjunto sudafricano seguía manteniendo su agresividad, sufriendo Pezzolesi una dura entrada que estaba fuera de lugar en un partido amistoso.

La UD lo intentaba con Enrique Clemente, pero el maño ejecutaba su lanzamiento de falta muy desviado por encima del larguero de la portería sudafricana rozando la primera hora de partido.

El Orlando Pirates superado el minuto 62 revolucionaba su once con una entrada masiva de jugadores, como corresponde a todo encuentro amistoso de verano.

Buena tarjeta de presentación de Andrés Rodríguez

Andrés Rodríguez mostraba su velocidad al corte frenando el intento de remate de Radiopane, recién incorporado al partido, que se plantaba en el área tras dejar atrás a Villote. Poco después, un remate forzado de espaldas de Msendami al borde del área a punto estaba de sorprender a Adri que respiraba viendo como el esférico no acertaba a colarse entre los tres palos.

En el 67 entraban en el campo Bassinga e Iván Medina, en los últimos cambios amarillos en el partido, para refrescar el centro del campo y la banda. Y el Orlando cambiaba a su portero en el 71, entrando Monyepao en lugar de Dladla.

Un agarrón de Villote en el área sobre Msendami era reclamado por el atacante sudafricano, pero sin encontrar respuesta positiva en el colegiado que no veía penalti en la acción.

Una pesadilla llamada Radiopane

La velocidad por banda del Orlando seguía siendo un quebradero de cabeza para los laterales amarillos, sobre todo con las cabalgadas de Radiopane, lo que se sumaba a los problemas en la medular de los centrocampistas amarillos que seguían perdiendo muchos balones por la buena presión de los africanos.

El encuentro entraba en la recta final, con Acimovic y Miyashiro muy desdibujados y sin crear nada de peligro. Los defensores amarillos intentaban atraer a los sudafricanos jugando en exceso con Adri Suárez. El Orlando reclamaba una nueva caída en el área que tampoco era valorada por el árbitro como penalti.

Ocasión de Taisei y gol de los Pirates

Miyashiro conectaba un poderoso remate que impactaba violentamente en el palo derecho del Orlando a los 83 minutos de partido; pero la respuesta africana llegaba en el 85 en un centro en largo que cogía despistados a los defensores amarillos y Radiopane aprovechaba la situación adelantada de Adri que no podía impedir el 1-0.

De la Barrera decidía jugar los últimos minutos con defensa de tres en un intento de devolver las tablas al marcador, pero los amarillos se quedaban con la miel en los labios en un gran pase de Bassinga que Pezzolesi empalaba de primeras al largero en el 89'.

El árbitro concedía dos minutos de añadido, pero el marcador ya no se movería, confirmándose el estreno con derrota de Rubén de la Barrera (0-1), mientras aficionados africanos celebraban el triunfo de los suyos en la grada del complejo marbellí.