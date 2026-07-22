Así juega Jefté: el fichaje estrella de la UD Las Palmas que vuelve a casa para liderar el ataque amarillo

La UD Las Palmas está a punto de sumar uno de los fichajes más esperados del verano. A falta del anuncio oficial, Jefté Betancor vestirá de amarillo después de resolver su salida del Olympiacos, un movimiento que le permitirá cumplir el deseo de regresar a la isla y afrontar un nuevo reto en el club de su tierra.

El delantero, de 33 años y nacido en Gran Canaria, se unirá a la expedición amarilla en Marbella para incorporarse a la pretemporada de Rubén de la Barrera, donde comenzará a preparar una temporada en la que la UD aspira a luchar por el regreso a Primera División.

Un goleador que llega en su mejor momento

Jefté aterriza en la UD Las Palmas tras una de las campañas más productivas de su carrera. Durante la pasada temporada defendió la camiseta del Albacete Balompié como cedido y cerró el curso con 18 goles entre todas las competiciones, 14 de ellos en Liga y otros cuatro en la Copa del Rey.

Jefté Betancor durante la Copa del Rey en el Gran Canaria / LP/DLP

Su nombre ganó aún más protagonismo tras convertirse en uno de los grandes protagonistas de la eliminación del Real Madrid en el torneo copero, una actuación que confirmó el gran momento de forma que atraviesa. Ese rendimiento despertó el interés de varios clubes de Segunda División, aunque el atacante siempre tuvo clara cuál era su prioridad: jugar en la UD Las Palmas.

¿Cómo juega Jefté?

Jefté es un delantero de área, con olfato goleador y una gran capacidad para aprovechar cualquier oportunidad cerca de la portería. Destaca por su potencia física, su juego de espaldas y su habilidad para fijar a los centrales, aunque también sabe atacar los espacios y aparecer desde segunda línea.

Su experiencia, acumulada tras pasar por diferentes ligas europeas, le ha permitido convertirse en un atacante más completo, capaz de adaptarse a distintos sistemas de juego y aportar tanto en el remate como en la generación de espacios para sus compañeros.

Jefté celebra su segundo gol ante el Real Madrid. / LaLiga

Además de su eficacia dentro del área, es un futbolista con personalidad y experiencia en partidos de máxima exigencia, cualidades que la UD espera aprovechar durante una temporada en la que el objetivo será pelear por el ascenso.

Una dupla canaria para ilusionar a la afición

La llegada de Jefté permitirá a Rubén de la Barrera contar con una delantera marcada por el talento canario. El atacante compartirá protagonismo con Jesé Rodríguez, formando una pareja ofensiva que ha despertado una gran ilusión entre la afición amarilla.

La experiencia de ambos, unida a su conocimiento del fútbol español y a su vínculo con Gran Canaria, convierte esta combinación en una de las grandes apuestas del club para afrontar el nuevo curso.

Se incorporará a la pretemporada en Marbella

Una vez se haga oficial su fichaje, Jefté pondrá rumbo a Marbella para unirse al grupo y comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros. Allí tendrá sus primeros entrenamientos bajo las órdenes de Rubén de la Barrera y podrá participar en los amistosos previstos durante la concentración, una oportunidad para empezar a integrarse en el equipo antes del inicio de LaLiga Hypermotion.

Con su llegada, la UD Las Palmas suma experiencia, gol y un futbolista que vuelve a casa dispuesto a convertirse en una de las referencias ofensivas del proyecto amarillo.