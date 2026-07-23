Jefté cumple su sueño con la UD Las Palmas tras ser el verdugo del Real Madrid en Copa: "Soy aficionado de la UD y este es mi momento"

Jefté Betancor ya viste de amarillo. El delantero grancanario ha cumplido uno de los sueños que tenía marcados desde niño: jugar con la UD Las Palmas. Tras varios días de espera para resolver su salida del Olympiacos, el atacante se incorporó al equipo de Rubén de la Barrera durante la concentración de pretemporada en Marbella y dejó claro que llega con la máxima ilusión.

“Soy aficionado de la UD y siempre lo he dicho. Este es mi momento”, explicó Jefté en sus primeras declaraciones como jugador amarillo, donde reconoció que hizo todo lo posible para regresar a la isla y cumplir su objetivo.

Jefté: "He puesto todo para volver a la UD Las Palmas"

El delantero admitió que las últimas semanas no fueron sencillas, ya que el acuerdo con el conjunto grancanario estaba cerrado desde hacía tiempo, pero quedaba pendiente resolver su situación contractual con el Olympiacos.

“Estaba con bastante ansiedad en los últimos días. El acuerdo con Las Palmas estaba cerrado desde hace tiempo, aunque salir de Olympiacos costaba un poco más. Pero aquí estamos”, señaló.

Jefté posa en Marbella con la bufanda de la UD Las Palmas / UDLP

El futbolista aseguró que su llegada a la UD Las Palmas supone un momento especial por su vínculo con el club y con la isla.

“Cada jugador canario que sabe lo que es Las Palmas sueña con vestir esta camisa. Este es mi momento, espero hacer cosas muy bonitas”, afirmó.

Del verdugo del Real Madrid en Copa a nuevo delantero amarillo

Jefté llega a la UD Las Palmas después de una temporada en la que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la Copa del Rey. Durante su cesión en el Albacete, el atacante fue clave en la histórica eliminación del Real Madrid en el torneo copero, marcando dos goles en una de las grandes sorpresas de la competición.

“Mi gol en la Copa al Real Madrid fue un momento soñado, va a quedar para toda la vida. No siempre eliminas a un equipo como el Real Madrid, además metiendo dos tantos”, recordó.

A sus 33 años, el delantero considera que atraviesa un momento de madurez deportiva y llega preparado para aportar experiencia y goles al nuevo proyecto amarillo.

“La edad más bonita para entender el juego es a los treinta o treinta y pocos. Lo entiendes todo más que cuando eres joven. Ahora estoy disfrutando y conociendo todo”, explicó.

Una delantera con sabor canario junto a Jesé

Una de las grandes ilusiones de la afición amarilla es ver a Jefté compartir ataque con Jesé Rodríguez, formando una pareja ofensiva con sello grancanario.

El delantero reconoció que conoce bien a muchos de los futbolistas de la plantilla y que ahora espera disfrutar de sus nuevos compañeros.

“He jugado con Álex Suárez y a Kirian lo conozco. A otros me he enfrentado durante años. Los prefiero como compañeros”, aseguró.

Llegada de Jefté a Marbella para incorporarse a la UD Las Palmas / La Provincia

Jefté promete trabajo: "Lo voy a dar todo"

El nuevo jugador amarillo dejó claro que su compromiso con la UD Las Palmas será máximo desde el primer día.

“La exigencia siempre está. A quien no le guste lo tiene difícil. Todos queremos competir y ganar. Mi trabajo no faltará nunca. Lo voy a dar todo, mi 100% todos los días”, afirmó.

Jefté ya se encuentra a las órdenes de Rubén de la Barrera en Marbella, donde el equipo prepara la nueva temporada con el objetivo de pelear por el regreso a LaLiga EA Sports.