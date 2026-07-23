Jesé y Jefté, una dupla letal para la UD Las Palmas de Rubén de la Barrera

Si el gol es el bien más preciado en el mundo del fútbol, la UD Las Palmas, a priori, cuenta para su nuevo proyecto en LaLiga Hypermotion con argumentos más que sólidos para ser temida en ese apartado por sus rivales directos en la lucha por el ascenso. Tras hacerse oficial el fichaje hasta 2029 de Jefté Betancor, quien ya se encuentra junto a sus nuevos compañeros en Marbella, y con la renovación de Jesé Rodríguez hasta 2028 –con una temporada más opcional–, el conjunto amarillo despega rumbo hacia la campaña 2026-27 presumiendo de una dupla letal en el ataque, que aúna canariedad, veteranía, virtuosismo y efectividad; dos hombres que tienen la portería rival entre ceja y ceja. Un dato lo confirma: entre ambos, en una categoría tan dura como la Segunda División, sumaron un total de 25 dianas en el ejercicio anterior.

Jefté anotaba con la camiseta del Albacete, donde jugó a préstamo por el club griego, 18 tantos: 14 de ellos en Liga y otros cuatro en la Copa del Rey. Dos de los que hizo en el torneo del KO fueron de lo más mediático, pues ese doblete servía para dejar en la cuneta a todo un Real Madrid. Esa eliminatoria marcó el devenir de su temporada, hasta ese momento dubitativa.

Ahora, después de un largo culebrón veraniego, el grancanario vuelve a casa y, por fin, tiene la ocasión de cumplir su sueño: enfundarse la camiseta del primer equipo amarillo después de pasar por Las Palmas Atlético. Tras su salida en 2017, inició una trayectoria profesional digna de un trotamundos del balón. Con 33 años, hizo una apuesta firme que acabó por certificarse: fichar por el club representativo de su tierra.

«Lo he puesto todo para venir aquí. Ya estoy donde quería. Lo voy a dar todo, porque estoy viviendo mi sueño. Tengo muchas emociones. Este día es inmejorable, es el sueño de cualquier niño que creció en la Isla. Ahora, a entrenar, dejarlo todo y disfrutar de nuestro fútbol. Es el momento de dar todo por el escudo. Vamos a disfrutarlo. Cada jugador canario que sabe lo que es Las Palmas sueña con vestir esta camisa. Este es mi momento, espero hacer cosas muy bonitas», señalaba el atacante isleño desde el stage de Marbella.

Y en su reencuentro con el club de sus amores, qué mejor partenaire que un Jesé Rodríguez que, después de unos años titubeantes, en su regreso a la casa amarilla el verano pasado volvió a sentirse importante, acallando las voces discordantes, y muchas, que pusuieron en duda la vuelta. El Bichito, que firmaba por una sola temporada y cobrando el salario mínimo, no tuvo al principio la confianza del técnico Luis García, al que finalmente no le quedaba otro remedio que rendirse a las capacidades del 10.

Como ocurriera en su última campaña en la UD, la 2021-22 que terminaba con su salida por discrepacias con García Pimienta que hizo públicas tras la eliminación de los amarillos en el playoff de ascenso contra el Tenerife, calcaba su producción goleadora la pasada campaña : 11 goles.

Esta vez, a sus 33 años y más maduro, supo responder a las críticas en el campo, poniendo trabajo y goles para contrarrestar la llegada de jugadores llamados a desbancarle como delantero insignia de la UD Las Palmas.

Con sus sobresalientes números y una actitud digna de encomio, a pesar de no haberse logrado el objetivo del ascenso, el atacante de La Feria se ganó a pulso una renovación acorde a su rendimiento. Dos temporadas y opción de prolongar su continuidad una campaña más, y eso sí, con una propuesta económica acorde con los registros que firmaba en los 35 partidos oficiales que disputó.