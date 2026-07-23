Oficial: Jefté cumple su sueño y jugará en la UD Las Palmas

Hay quien dice que si ambas partes se desean de verdad la relación acaba por funcionar. Ese ha sido el caso de Jefté y el club de su vida, la UD Las Palmas. Después de más de un año de rumores, de un jugador que nunca ocultó su deseo de regresar a casa y un constante run-rún en torno a la operación, los de Rubén de la Barrera se hacen con uno de los goleadores de moda de LaLiga Hypermotion y con el verdugo del Real Madrid en la última Copa del Rey.

El canterano amarillo llega a la Isla procedente del Albacete donde jugó el curso pasado cedido por el Olympiacos. Firmó una gran temporada en cuanto a cifras con 18 goles entre todas las competiciones, destacando especialmente su rendimiento en el torneo del KO. Sin embargo, durante todo el curso 2025-26 no acabó por hacerse con la titularidad indiscutible en el conjunto manchego y le costó algunos meses ver puerta por primera vez, rompiendo su sequía ante el San Fernando en la primera eliminatoria copera.

Un retorno anhelado

Jefté Betancor se ha dejado querer en varias ocasiones por la UD Las Palmas, por muy bien que le fueran las cosas lejos de Gran Canaria. En varias ocasiones comentó que no celebraría un tanto ante el equipo en el que se formó, aunque acabó reculando, y que incluso cambiaría el mejor partido de su carrera, el doblete ante el Real Madrid, por vestir la camiseta amarilla otra vez.