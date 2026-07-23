Así será el nuevo Estadio de Gran Canaria: una "Nube" para el Mundial 2030 que se convertirá en la casa de la UD Las Palmas

El Estadio de Gran Canaria cambiará por completo su imagen en los próximos años. La casa de la UD Las Palmas dejará atrás su actual diseño para convertirse en un recinto moderno preparado para acoger partidos del Mundial 2030 bajo el proyecto bautizado como "La Nube".

Más allá de las obras necesarias para adaptar el estadio a los requisitos internacionales, el objetivo del proyecto es crear un nuevo espacio deportivo y de ocio que se convierta en uno de los grandes símbolos de Gran Canaria.

Una cubierta que dará al estadio su nueva identidad

El elemento más llamativo del futuro Estadio de Gran Canaria será su nueva cubierta, una estructura ligera que cubrirá las gradas y que dará al recinto la imagen que ha inspirado su nombre: una gran nube sobre Siete Palmas.

El diseño busca que el estadio tenga una identidad propia y que esté vinculado con el entorno de la Isla. La nueva fachada incorporará además elementos inspirados en la simbología canaria, con un patrón basado en las tradicionales pintaderas.

La cubierta no será únicamente un elemento estético, sino que permitirá mejorar la comodidad de los aficionados y adaptar el recinto a las exigencias de una gran competición internacional como el Mundial.

Más de 40.000 espectadores y las gradas más cerca del campo

Uno de los grandes cambios estará en la capacidad del estadio. El proyecto contempla ampliar el aforo actual, situado en algo más de 32.000 localidades, hasta superar las 40.000 plazas.

La reforma también permitirá acercar las gradas al terreno de juego, uno de los aspectos más demandados por los aficionados para mejorar la experiencia durante los partidos de la UD Las Palmas y generar un ambiente más parecido al de los grandes estadios europeos.

Recreación de un partido de fútbol de un mundial en el Estadio de Gran Canaria. / LP/DLP.

El objetivo es que el recinto deje de ser únicamente un campo de fútbol y pase a convertirse en una instalación preparada para grandes eventos deportivos y de ocio.

Un estadio que funcionará los 365 días del año

El nuevo Estadio de Gran Canaria está diseñado para tener actividad más allá de los días de partido. El proyecto incorpora nuevos espacios destinados a restauración, eventos, tiendas, museo y zonas vinculadas a la innovación deportiva.

La idea es que Siete Palmas cuente con un recinto capaz de acoger congresos, actividades culturales y diferentes experiencias para aficionados incluso cuando no haya fútbol.

Tecnología y sostenibilidad: un estadio preparado para el futuro

El proyecto también apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Entre las soluciones previstas se incluyen sistemas de energías renovables y tecnologías destinadas a reducir el consumo del complejo. Uno de los elementos más singulares es la incorporación de un sistema captabrumas, una tecnología que permitirá aprovechar la humedad ambiental para generar agua y energía.

La nueva casa de la UD Las Palmas para una nueva era

El futuro Estadio de Gran Canaria aspira a convertirse en mucho más que una sede mundialista. Será el escenario donde la UD Las Palmas dispute sus partidos durante las próximas décadas y uno de los proyectos deportivos más importantes de la historia reciente de la Isla.

La transformación busca que Gran Canaria tenga un estadio a la altura de una cita como el Mundial 2030, pero también una instalación pensada para los aficionados amarillos y para las futuras generaciones.