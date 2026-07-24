El Celtic acelera por Horkaš ante la irrupción de un club saudí

El futuro de Dinko Horkaš ha entrado en una fase decisiva. La aparición de un club de Arabia Saudí en la carrera por el guardameta croata ha obligado al Celtic a acelerar sus movimientos para intentar cerrar una operación que la UD Las Palmas ya negocia en Marbella, donde los dirigentes amarillos apuran los contactos para encontrar el mejor acuerdo posible para todas las partes.

Hasta ahora, el conjunto escocés había sido el club que más había avanzado en su interés por Horkaš. El Celtic considera al portero una de las opciones prioritarias para reforzar su portería tras la salida de Kasper Schmeichel y ha intensificado las conversaciones al conocer la irrupción de un nuevo competidor con un enorme potencial económico.

La entrada en escena de un club saudí cambia el escenario. La Saudi Pro League se ha convertido en un mercado capaz de alterar cualquier operación por su capacidad financiera y su apuesta por futbolistas con experiencia en Europa. Aunque la identidad de la entidad interesada no ha trascendido, su aparición ha añadido presión a una negociación que la UD Las Palmas pretende resolver sin precipitarse.

Horkas efectúa un paradón a mano cambiada en el último encuentro de la UD en casa ante el Málaga. / José Pérez Curbelo

Uno de los asuntos prioritarios de la UD Las Palmas en Marbella

Los dirigentes amarillos trabajan estos días en Marbella para avanzar en las conversaciones. La concentración de pretemporada ha convertido la Costa del Sol en un punto estratégico para reuniones entre clubes, agentes y representantes, y la situación de Horkaš se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios encima de la mesa de la entidad grancanaria.

El portero croata, que llegó libre procedente del Lokomotiv Plovdiv y tiene contrato hasta 2028, se ha revalorizado después de una temporada en la que fue uno de los guardametas más destacados de la categoría. Las Palmas no tiene necesidad de vender y mantiene una posición de fuerza, consciente de que se trata de uno de los activos más importantes de su plantilla.

Interés por clubes europeos

Antes de la ofensiva del Celtic y la aparición del pretendiente saudí, Horkaš ya había despertado el interés de otros clubes europeos como Olympiacos, Torino y Levante. Sin embargo, ninguna de esas opciones había alcanzado la dimensión de la actual batalla por el portero amarillo.

Ahora la carrera parece centrada en dos frentes: el Celtic, que acelera para tomar ventaja, y un club saudí que ha irrumpido con la fuerza económica suficiente para cambiar el rumbo de la operación. Mientras tanto, la UD Las Palmas intenta cerrar en Marbella una de las ventas más importantes del mercado de verano, una operación que podría llegar a los diez millones de euros.