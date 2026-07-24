Sergio Ruiz, en su regreso a la UD Las Palmas desde el 'stage' de Marbella: "Irme a EEUU me ayudó a ver todo desde otra perspectiva"

El centrocampista cántabro, Sergio Ruiz, retorna a la UD Las Palmas siendo un jugador mucho más maduro y fortalecido con respecto al que en 2021 se vio obligado a abandonar la disciplina amarilla por sus problemas de salud mental. Regresa a su segunda casa, donde fue feliz, dispuesto a disfrutar con el rock and roll de De la Barrera.

¿Cómo está llevando la pretemporada en el año de su vuelta a la UD Las Palmas?

Sobre todo ilusionado, con muchas ganas, intentando disfrutar de cada entrenamiento. A nivel físico, adquiriendo carga de trabajo para llegar bien al inicio de la competición. Pero sobre todo con muchas ganas e ilusión, y muy contento de volver a estar aquí

¿Cómo está siendo esta primera toma de contacto con Rubén de la Barrera, que también vive su estreno en el banquillo amarillo?

Bien, a él también se le ve muy ilusionado. Poco a poco nos está transmitiendo pinceladas de la idea de juego que tiene. Aunque la base de nuestra identidad la tiene todo el mundo clara, está realizando pequeños ajustes de cara a tener claro qué es lo que queremos. Creo que vamos a tener una forma de juego vistosa.

El rock and roll que el míster proclamó desde su llegada...

Sí, sí (risas). Va a ser una idea de juego de ataque, de ser protagonistas. Creo que no solo los jugadores vamos a disfrutar, también la afición, que se va a sentir identificada con el equipo.

¿Y usted es más de rock and roll o de otro estilo?

Me gusta el rock and roll, me gusta la idea de juego que propone el míster, el ser protagonistas, tener el balón y que la UD tenga una identidad de juego.

"Estoy de vuelta porque aquí viví más momentos felices que malos. Ahora lo importante es rendir y demostrarlo en el campo"

¿Cómo analiza la Segunda División con la que se van a encontrar?

Estamos viendo en los últimos años que resulta muy difícil volver a ascender después de bajar de Primera. Nuestro objetivo es estar arriba y bien preparados para una temporada larga. Pero ese objetivo lo comparten muchos rivales El nivel en Segunda ha subido un montón. Seguro que va a ser un año complicado, pero nosotros tenemos las cosas claras y estamos trabajando con la máxima ilusión para que las cosas vayan bien.

¿Ha hablado Rubén de la Barrera con usted para explicarle el rol que pretende que desempeñe Sergio Ruiz en esa idea futbolística que él propone?

No hemos hablado mucho a nivel personal todavía. Estos días son para explicar conceptos generales para que todo el mundo tenga una idea clara de lo que quiere el míster. Seguro que durante la concentración irá hablando con personalmente con nosotros para explicarnos que pretende de cada uno; considero importante esa cercanía con el futbolista, para que tenga claro los diferentes roles que va a tener. Al final, la Liga es muy larga y los roles de los jugadores van a ir cambiando. Todos vamos a ser muy importantes; todos debemos aportar nuestro granito de arena, porque así se consiguen los objetivos, siendo un grupo y todos aportando en su justa medida cuando nos toque.

¿Considera que hay mimbres para que el objetivo principal sea el ascenso?

Sí. Tenemos una gran base de años anteriores, con jugadores que conocen la categoría, la idea de juego que caracteriza a la UD, que son de aquí y conocen la casa. A los futbolistas veteranos se suma la camada de jóvenes que vienen desde abajo con energía e ilusión. Esperamos que esa mezcla compagine bien y que nos ayude a crear un grupo fuerte y competitivo. Soñar y tener el objetivo del ascenso lo tenemos todos, porque todos queremos lo mejor y lo mejor es volver a jugar en Primera, pero sin ningún tipo de presión.

"Quizás en nosotros, que tenemos una mayor exposición pública, los problemas de salud mental sean más llamativos"

Sergio Ruiz, Kirian, Enzo, Iñaki... Mucha competencia en el centro del campo y se habla de una posible incorporación para esa demarcación.

La competencia es fundamental. Existe una buena base y si viene alguien para mejorar el nivel es bienvenido. En esa zona contamos con gente experimentada y jóvenes. Todo lo que sea para mejorar el nivel es bueno, porque perseguimos el bien del club y del equipo, porque eso nos va a ser crecer también. Si tienes gente alrededor para que apriete para ganarte el puesto ayuda a mejorar el grupo.

Sigue llegando artillería, ahora Jefté...

Se trata de un refuerzo importante. Conoce la casa, es de aquí... Viene con mucha ilusión después de hacer una gran temporada en el Albacete. El gol está caro y más en esta categoría. Es importante contar con elementos que, a priori, nos garantizan goles. Como decía, la competencia y el nivel deben ser máximos para mejorar al grupo.

Álex Suárez, Kirian, Jesé, Jefté, Sandro, Enzo... Una plantilla con mucha experiencia. ¿Piensa que resulta un aspecto clave para una categoría como la Segunda División?

Ya lo comenté, la mezcla de gente joven con futbolistas con esa experiencia es fundamental. Creo que la experiencia resulta fundamental en una categoría como esta, muy complicada con tantos equipos de nivel que pelean por un mismo objetivo.

¿Cómo se ha encontrado el vestuario y el club en general desde su salida a finales de 2021 por problemas de salud mental?

Me han recibido con mucho cariño y aprecio, como yo les tengo a todos, recordando viejos tiempos, momentos buenos que vivimos. El grupo que hay es fantástico, no solo a nivel de jugadores, sino también a nivel de club. Existe un ambiente excepcional y esa es también una de las claves para conseguir el objetivo, te hace más fácil el competir.

"Todos tenemos en mente el objetivo del ascenso, porque queremos lo mejor y lo mejor es volver a jugar en Primera, pero sin ningún tipo de presión"

Con la madurez que dan los años (31), supongo que esta segunda etapa en la UD se afronta totalmente diferente de aquella que terminaba de una forma abrupta.

Sí, por supuesto. Vengo en un gran momento a nivel deportivo y personal. Me encuentro en una etapa de mi carrera futbolística muy madura, y en lo personal vivo una época muy estable. Si a eso le sumamos la ilusión y las ganas que tengo... He vuelto a un sitio donde me sentí muy feliz y me estoy sintiendo muy feliz de nuevo.

¿Qué 'feedback' ha podido percibir de unos aficionados que, en algunos casos, no entendieron su marcha?

Tanto en los malos y en los buenos momentos siempre sentí el apoyo de la gente y su cariño. Siempre fui honesto y sincero con la situación que atravesaba y creo que todo el mundo lo entendió. Todo aquel que haya vivido situaciones de problemas metales, o que conozca gente que se encuentra en una situación parecida, entenderá lo complicado que es. Siempre he recibido el apoyo. Estoy de vuelta porque aquí viví más momentos felices que malos. Ahora lo importante es rendir y demostrarlo en el campo.

¿Piensa que con el paso de los años en el ámbito del deporte profesional se normalizan más situaciones como las que usted padeció en su primera etapa en la UD?

Por suerte sí, tanto a nivel deportivo como en otros ámbitos de la vida en general. Todos pasamos a lo largo de la vida por problemas personales, de salud, de presión... Se tiene que normalizar esas situaciones. Quizás en nosotros, que tenemos una mayor exposición pública, sea más llamativo. Hay que saber pedir y ayuda y que son cosas que ocurren en la vida. Aquellos últimos meses aquí resultaron complicados, también con mi mujer embarazada... Alejarme de todo, irme a Estados Unidos, me ayudó a solucionar mis problemas de salud mental, me ayudó a ver todo desde otra perspectiva, disfrutar de nuevo del fútbol.