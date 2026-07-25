La UD Las Palmas resiste con diez más de una hora pero suma su segunda derrota de la pretemporada (1-2)

Segundo test de la UD Las Palmas en Marbella y segunda derrota de la pretemporada. El equipo de Rubén de la Barrera empezó a mostrar la idea del nuevo técnico, aunque el partido cambió pronto de escenario. Más ordenados que en el estreno ante el Orlando Pirates, los amarillos tuvieron en la presión alta y la recuperación tras pérdida sus principales argumentos durante la primera media hora, hasta que la expulsión de Sergio Ruiz obligó a jugar más de una hora con diez.

De la Barrera apostó de inicio por 'Churripi' en la portería, con Pezzolesi, Álex Suárez, Herzog y Clemente en defensa; Kirian, Sergio Ruiz y Fuster por delante; y Miyashiro, Jesé y Rafa Cruz, el canterano de 16 años, en ataque.

A la UD le costó encontrar continuidad con balón en los primeros minutos, pero poco a poco empezó a soltarse. La presión adelantada funcionó durante buenos tramos y provocó varios errores en la salida del conjunto saudí.

Rafa Cruz fue uno de los protagonistas de la primera parte. El juvenil apareció mucho en el juego, pidió el balón y aportó profundidad desde la izquierda. La UD encontró más soluciones por fuera que por dentro, aunque sin convertir esa mejoría en ocasiones claras. Había presencia cerca del área, pero faltaba el último pase.

Tampoco tuvo su mejor inicio Kirian, con varias pérdidas que cortaron ataques prometedores, una situación que ya se había visto ante el Orlando Pirates. Con el paso de los minutos, la conexión entre Jesé y Rafa Cruz fue una de las pocas vías de desequilibrio ofensivo.

El Al Ittihad, que hasta entonces apenas había aparecido en ataque, se adelantó en el minuto 15 con un gol de pretemporada. La defensa amarilla reclamó fuera de juego de Youssef En-Nesyri, viejo conocido de la Liga española, pero el delantero dejó pasar el balón y Moussa Diaby, que llegaba desde atrás, apareció para marcar.

Rafa Cruz gana protagonismo

El tanto llevó a la UD a buscar todavía más la banda izquierda, con un Rafa Cruz cada vez más protagonista. Pero el partido cambió por completo en el minuto 24. Sergio Ruiz terminó expulsado después de un empujón en una pseudotangana tras una falta lateral. El asistente interpretó la acción con una gravedad que no pareció tener sobre el césped.

Tras las protestas y el parón de hidratación, la UD se quedó con una hora larga por delante en inferioridad.

Los amarillos bajaron inevitablemente la presión y el Al Ittihad asumió más iniciativa. La UD no perdió el control del balón, pero el partido perdió ritmo. Una prueba de resistencia dentro y fuera del campo.

Jesé Rodríguez. / LP/DLP

La salida de Sergio Ruiz dio más espacio a Kirian, que se sintió más cómodo como referencia en el centro del campo, aunque con un jugador menos tampoco había mucho margen para elaborar.

El primer tiempo terminó sin disparos a puerta de la UD y con poco trabajo para ambos porteros. El Al Ittihad apenas había generado peligro más allá del gol, pero los amarillos tampoco encontraron la manera de convertir sus mejores minutos en ocasiones. Con el 0-1 se llegó al descanso.

La segunda parte comenzó con Jefté por Jesé, en sus primeros minutos como jugador de la UD. El Al Ittihad cambió su equipo al completo y tardó apenas dos minutos en ampliar la ventaja.

La jugada nació de una pérdida de Manu Fuster, que intentó girarse ante una buena presión saudí. La presión hizo el resto: Juanma Herzog no llegó al robo y Roger Fernandes definió con la zurda al palo derecho de Churripi.

De la Barrera mantuvo el centro del campo sin cambios tras el descanso y la UD empezó a notar más la inferioridad numérica.

Si en la primera parte la UD había competido con diez sin sufrir demasiado, en la segunda la historia fue distinta. Los amarillos desaparecieron por momentos del partido, con dificultades para sostener el centro del campo y más espacios para el rival por las bandas. El Al Ittihad encontró más situaciones de peligro y Churripi tuvo que intervenir en varias ocasiones.

Otra cara en el tramo final

La UD, eso sí, tuvo una oportunidad clara para recortar distancias. Manu Fuster rozó el gol tras un gran control orientado después de un centro de Pezzolesi, pero su disparo se marchó cerca del poste derecho.

Tras la pausa de hidratación llegaron los cambios. Y con dos de ellos llegó el primer gol amarillo de la pretemporada. En el minuto 77, una jugada iniciada por Marvin terminó con un centro hacia Acimovic y un disparo de Iván Medina que golpeó en un defensor saudí, se envenenó y acabó entrando por la escuadra.

El gol dio otro ritmo al partido. La UD se tomó el tramo final en serio y acabó mejor que el Al Ittihad, con el juego más cerca del área saudí que de la amarilla. No fue un asedio, porque a los de De la Barrera les faltó profundidad durante buena parte del encuentro, pero el contexto pesó mucho. El Al Ittihad acabó igualando la situación en el descuento, cuando también se quedó con diez, aunque el marcador ya no se movió.

El 1-2 y la reacción final dejaron una sensación distinta a la que parecía anunciar el inicio de la segunda parte. La UD tendrá su siguiente prueba el martes 28 a las 17.00 horas ante el UD Leiria.