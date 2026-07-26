En el Mundial de Alemania de 1974 coincidieron Carnevali, que ya vestía de amarillo, Enrique Wolff, del River Plate, y Miguel Ángel Brindisi, del Huracán, los tres defendiendo los colores de Argentina. El portero ya militaba en la UD desde la temporada anterior, y Wolff ficharía precisamente al final de esa Copa del Mundo ya que el conocimiento del mercado argentino y las excelentes gestiones del secretario general grancanario, Jesús García Panasco, se fueron confirmando con la incorporación del gran defensa y medio del River Plate que parecía en principio un fichaje inalcanzable. Pero si Carnevali, Wolff y Brindisi disputaron el Mundial de Alemania 1974, Tonono no pudo hacerlo porque España fue eliminada por Yugoslavia en la fase de grupos, en un partido de desempate en Frankfurt que ganó Yugoslavia por 1-0 en un gran partido de Tonono, Gallego y Sol en la defensa, pero al final otra eliminación española.

Argentina, por su parte, si consiguió superar a Bolivia y Paraguay en la fase eliminatoria de su grupo. En el primer encuentro la albiceleste goleó a Bolivia por 4-0 en La Bombonera, con dos goles de Brindisi, que jugaba en el Huracán, y dos de Ayala, del Atlético de Madrid. Excelente partido de Carnevali, que mantuvo su portería imbatida. El siguiente encuentro fue en Asunción, contra Paraguay, con empate a un gol, y tanto Wolff como Brindisi fueron los destacados del conjunto argentino, ganando también Argentina a Bolivia en La Paz por 0-1, con un golazo de Fornari en gran jugada de Brindisi. El último partido del grupo ocurrió en Buenos Aires contra Paraguay, confirmando su clasificación para Alemania al ganar Argentina por 3-1 con tantos de Ayala (2) y Guerini. Total que la albiceleste llegó a Alemania como uno de los equipos teóricamente favorito para ganar el Mundial, pero luego su actuación resultaba un tanto decepcionante.

Reunía un buen plantel. Aparte de los ya citados Carnevali, Wolff y Brindisi, estaban entre otros Rubén Ayala y Ramón Heredia, del Atlético de Madrid, Ángel Vargas, del Nantes, Héctor Yazalde, del Sporting de Lisboa, y sus grandes figuras, Mario Kempes, del Rosario Central, y Roberto Perfumo, del Cruzeiro. El seleccionador era Vladislao Cap. En la fase de grupos Argentina quedó encuadrada con Polonia, Italia y Haití, y teóricamente tenía amplias posibilidades de clasificarse, como así fue.

El primer partido lo jugó contra Polonia, y perdió la albiceleste por 3-2, con tantos argentinos de Ramón Heredia y de Carlos Babigton. Jugaron en este encuentro Carnevali, Wolff y Brindisi, con buenas actuaciones. El portero de la UD hizo dos o tres buenas intervenciones, lo que impidió una derrota más amplia frente a los polacos, que esa temporada tenían un excelente equipo, con una delantera en la que estaban nada menos que Gregori Lato y Andre Szarmach. Brindisi, en la segunda parte, estuvo a punto de empatar en una excelente jugada de Mario Alberto Kempes y Rubén Ayala, pero el gran tiro de Brindisi lo paro el meta polaco Jan Tomasevzki. El siguiente partido de la selección sudamericana era contra Italia y terminó con empate a un gol (anotaron Fabio Capello y Roberto Perfumo). En este encuentro jugaron Carnevali y Wolff, pero no lo hizo Brindisi, que fue sustituido por Roberto Telch. Y el siguiente choque frente a Haití, resultó un paseo con victoria contundente argentina por 4-1, jugaron en esta ocasión Carnevali, Wolff y Brinsidi, y los goles fueron para Yazalde (2), Ayala y Houseman.

Noticias relacionadas

En la última fase, el primer partido de Argentina fue contra Países Bajos, que goleó por 4-. Jugaron en esta ocasión Carnevali y Wolff, descansando Miguel Ángel Brindisi. Fue la peor derrota en este Mundial de Alemania del equipo dirigido por Vladislao Cap, ya muy criticado por la prensa del país. No fue muy acertado según El Gráfico, Clarín y otros periódicos el dejar en el banquillo a Brindisi, sustituido por Roberto Telch. En el siguiente duelo, la albiceleste se enfrentó a Brasil, perdiendo por 2-1 pese a una buena actuación de Carnevali; también jugaron Wolff y Brindisi. Argentina cerraba la competición frente a Alemania Democrática con empate a un gol. En este encuentro no jugó Carnevali, lesionado y sustituido por Ubaldo Fillol, y sí lo hicieron Wolff y Brindisi. Una actuación discreta de Argentina, que le costó la destitución a Vladislao Cap. Se proclamó campeón Alemania Occidental al derrotar en la final a Países Bajos por 2-1. Al término de este Mundial, Quique Wolff sería el siguiente fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas, otro éxito de gestión de García Panasco.