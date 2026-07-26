Jesé y Jefté se estrenan con la UD Las Palmas, pero habrá que esperar para verles juntos

La nueva dupla del gol de la UD Las Palmas, formada por Jesé Rodríguez y Jefté Betancor, ya ha disputado sus primeros minutos de la pretemporada en la derrota por 1-2 ante uno de los equipos de mayor prestigio del fútbol asiático, el Al-Ittihad saudí. El canterano del Real Madrid partió desde el 11 inicial de Rubén de la Barrera, disfrutó de dos ocasiones de gol —una que se marchó al lateral de la red y otra con un disparo blando a las manos del guardameta rival— y fue sustituido al descanso. Por su parte, el exjugador del Olympiacos relevó al Bichito tras el paso por vestuarios y, aunque no tuvo la oportunidad de estrenarse de cara a puerta, dejó buenas sensaciones en su debut con la camiseta amarilla.

El conjunto insular ha arrancado su gira en Marbella con más dudas que certezas, tras encadenar dos derrotas en este inicio de pretemporada, aunque mostrando síntomas de mejoría en el segundo encuentro respecto al estreno ante el Orlando Pirates. Entre las noticias positivas destaca la primera toma de contacto sobre el césped de dos jugadores llamados a liderar las cifras goleadoras de la UD durante el curso: los grancanarios Jesé y Jefté, la Doble J que invita al optimismo entre la parroquia insular. Aunque todavía no compartieron minutos sobre el terreno de juego, ambos dejaron detalles que alimentan la ilusión de una afición que ya imagina lo que pueden llegar a ofrecer si logran entenderse con el paso de los meses.

Dos ocasiones para marcar

Jesé Rodríguez hizo su debut en la pretemporada después de no entrar siquiera en la convocatoria para el primer amistoso frente al Orlando Pirates. Había una gran expectación por ver al exjugador del PSG sobre el césped tras la sobresaliente campaña que firmó el curso pasado, en la que resurgió cuál ave fénix para convertirse en el máximo goleador de su equipo. Comprobar si es capaz de mantener ese rendimiento es uno de los principales atractivos para el aficionado de la UD Las Palmas. A diferencia de la preparación del pasado verano, cuando se incorporó con la pretemporada ya iniciada y fuera de forma, el Bichito ha regresado en plenitud física, dispuesto a sumar y liderar desde el primer día.

El ariete de La Feria no tardó en reencontrarse con el peligro. En los primeros compases del duelo frente al Al-Ittihad, Jesé se perfiló por la banda izquierda y sacó un disparo que acabó en el lateral de la red de la portería defendida por el exportero del Mallorca Rajkovic. Durante toda la primera mitad se mostró activo, participativo y con mordiente. Ya al filo del descanso, en el 41’, dispuso de otra ocasión que terminó con un chut blando a las manos del cancerbero rival. Unos primeros 45 minutos que dejaron sensaciones positivas sobre el estado de forma del pichichi del curso pasado e invitan al optimismo sobre su rendimiento.

Kirian, capitán

Uno de los aspectos más llamativos de esta primera toma de contacto, ya con varios de los pesos pesados del equipo compartiendo minutos, fue la capitanía. La incógnita sobre quién portará el brazalete esta temporada sigue presente entre el entorno de la UD Las Palmas, a la espera de que el club defina de manera oficial la jerarquía. Jesé, por peso dentro del vestuario y el beneplácito de la afición tras el liderazgo que ejerció el pasado curso, ha presentado su candidatura para asumir ese rol, aunque en este amistoso fue Kirian quien lució el brazalete desde el pitido inicial. En cualquier caso, la elección realizada ante el Al-Ittihad no tiene por qué marcar la pauta para el resto de la temporada, ya que la entidad no se ha pronunciado oficialmente sobre el reparto de la capitanía.

Tras el paso por vestuarios y para afrontar la segunda mitad, con un futbolista menos por la expulsión de Sergio Ruiz, Rubén de la Barrera introdujo un cambio en la delantera: Jesé dejó su sitio para que Jefté, con el 7 a la espalda, cumpliera el sueño de debutar con la camiseta de la UD Las Palmas, aunque todavía no de manera oficial. También habrá que esperar un poco más para ver en acción a la Doble J, probablemente por la exigencia física que supuso disputar buena parte del encuentro en inferioridad numérica.

Un debut con el '7' a la espalda

De esta forma, el que fuera verdugo del Real Madrid en la Copa del Rey la pasada temporada también vivió sus primeros minutos de la preparación estival, apenas dos días después de incorporarse al grupo. El canterano grancanario no realizó la pretemporada con el Olympiacos mientras esperaba resolver su futuro, por lo que aún necesita ganar el fondo físico necesario. Aun así, ya dejó pinceladas de todo lo que puede aportar al equipo de sus amores. La confianza del técnico gallego en su figura quedó reflejada en un dato significativo: Betancor fue el único futbolista que ingresó en el descanso, por lo que disputó el arranque de la segunda parte junto al resto del 11 que había iniciado el choque frente al conjunto saudí.

Tras recortar distancias con el gol de Iván Medina para el 1-2, los amarillos se volcaron en busca del empate, con Víctor Villote y el propio Jefté protagonizando algunas acciones ofensivas, aunque el gol terminó resistiéndose. A falta de verle todavía más fino de cara a portería, su actitud, intensidad y hambre dejaron un buen sabor de boca y constituyeron una de las notas más positivas de otro partido gris para una Unión Deportiva a la que aún le queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar el nivel competitivo que pretende su nuevo entrenador.

De cara al encuentro del próximo martes frente al Leiria, de la Segunda División de Portugal, las opciones de ver por primera vez a la Doble J sobre el terreno de juego son mayores. Ambos futbolistas seguirán ganando fondo físico y, previsiblemente, no tendrán que afrontar un partido condicionado por una expulsión. La ilusión que despierta esta dupla ya se deja notar entre la afición insular, que deposita buena parte de sus esperanzas de regresar a la élite del fútbol español en dos jugadores de la casa, con gol y que representan el mismo sentimiento que quienes viven, sonríen y lloran con el destino de la UD.