La UD Las Palmas afina su rock and roll, pero no le da para ganar

La UD Las Palmas del rock and roll sigue afinando su repertorio aunque todavía suena con estridencias. Los amarillos, ayer de blanco con su segunda equipación, crecen poco a poco a golpe de ensayos, pero por lo pronto, tras dos encuentros de pretemporada, no le da para descifrar la partitura que le lleve a la victoria. Después de caer en su estreno en Marbella frente al Orlando Pirates sudafricano, esta vez fue víctima del Al-Ittihad saudí, ante el que cedió por 1-2. El cuadro insular, con un equipo inicial plagado de previsibles titulares en la competición oficial, no terminaba de encontrar su sitio cuando estaba con un 0-2 en contra al inicio de la segunda mitad; eso sí, se vio lastrado por la expulsión por la roja directa que recibía Sergio Ruiz a los 22 minutos por dar un empujón a un rival tras una jugada en ataque a balón parado.

A medida que avanzaba la segunda mitad, y con una alineación oxigenada por los múltiples cambios, Las Palmas tomó la iniciativa y acortó distancias por obra de Iván Medina. En esa fase final, su última y ansiada incorporación, Jefté Betancor, daba más mordiente al juego de ataque. La otra referencia ofensiva de esta UD de De la Barrera, Jesé Rodríguez, disfrutaba de sus primeros minutos en la pretemporada saliendo de titular, protagonizando una de las dos acciones más peligrosas de los suyos en la primera parte –la otra la tuvo Clemente–.

De salida, frente al Al-Ittihad saudí, el técnico gallego de la UD presentaba un once con varias novedades con respecto al duelo del pasado miércoles ante el Orlando Pirates, que acababa con derrota por 0-1. Además de la mencionada presencia de Jesé Rodríguez, destacar la presencia de Sergio Ruiz, Miyashiro y Enrique Clemente, quienes salieron desde el banquillo ante los sudafricanos.

En la primera mitad, los isleños se veían sorprendidos por la voracidad que el conjunto saudí imprimió en los instantes iniciales. La escuadra grancanaria no renunciaba al juego combinativo para zafarse de la agresiva presión alta que ejercía su rival, e intentaba también aplicar la misma medicina en la salida de balón saudí.

Jesé Rodríguez, titular, entra en el área con el balón perseguido por un futbolista del cuadro saudí. / CRISTÓBAL ORTEGA / LOF

Pero con estos argumentos sobre el campo, ni uno ni otro contendiente conseguía crear peligro ante la meta rival, aunque los insulares al menos lograron atemperar la puesta en escena de los árabes y poco a poco equilibraron el choque.

La primera opción de gol importante correspondía a una UD donde destacaba un móvil Rafa Cruz. En un arrastre suyo, Jesé se colaba en posición franca por la banda izquierda para sacar un chut que se estrelló en el lateral de la red de la portería defendida por Rajkovic. Pero de lo que pudo ser el 1-0, el Al-Ittihad, en la acción posterior, se ponía por delante en el marcador en la primera llegada con peligro que construyó. En una internada por la banda derecha, tras un error de la zaga canaria en el achique, el balón al espacio lo controlaba Diaby para quedarse solo ante Churripi y batirle en el minuto 14 (0-1).

En el 22 empeoraban aún más las cosas para la UD. En una jugada de ataque, con el lanzamiento de una falta lateral de Manu Fuster que despejó de puños el portero, Sergio Ruiz daba un empujón sin balón a un rival, acción que le costó la tarjeta roja directa al cántabro. Los isleños, abajo en el marcador, tenían que remar con un efectivo menos.

Esta situación no amedrentaba a Las Palmas, que se acercó al empate a la media hora en una falta lateral desde la derecha. Ejecuta al área Manu Fuster, Juanma Herzog aparece en el otro lado para prolongar hacia el centro del área con la cabeza, donde aparece Enrique Clemente para conectar un remate que sacaba con los pies el portero.

Dinko Horkas despeja el balón ante la presión de un rival, en su primera aparición en la pretemporada de la UD. / CRISTÓBAL ORTEGA / LOF

El Al-Ittihad intentaba aprovechar su superioridad numérica para mover el balón de lado a lado del campo e intentar sorprender a su adversario en una descompensación de su dibujo, llegando al área grancanaria pero sin efectividad reseñable.

Por su parte, la UD seguía teniendo como arma la posesión para mantener el control, pero el cuadro árabe le dificultaba la salida de balón. A pesar de ello, los de Rubén de la Barrera arriesgaban antes de dar balonazos –uno de los principios del técnico parece– en el borde de su área para salir airosos. Y en ese escenario, con una acción rápida en el minuto 41, Las Palmas se presentaba de nuevo en las cercanías del meta rival. Jesé, en una internada por la izquierda, sacó un disparo débil que detuvo sin problemas el portero Rajkovic.

Tras el descanso, mientras que el Al-Ittihad apostaba por renovar en profundidad su once, la UD solo modificaba una pieza. Jesé Rodríguez dejaba su lugar a la última y esperada incorporación, el grancanario Jefté Betancor, llamados ambos a completar una dupla de ataque temible para los adversarios esta temporada.

Muy pronto el encuentro daba otro revés a los isleños. En el minuto 49, un robo en el centro del campo a Manu Fuster propició el contragolpe saudí, que resolvía Roger con eficacia ante Churripi. Con el 0-2 tampoco hubo cambio de guion en los de Rubén de la Barrera. Ante la posesión estéril, los saudíes propugnaban velocidad y remate. En una acción aislada e hilvanada de la UD, en el minuto 61, Manu Fuster se quedó solo ante el portero tras un gran control, pero su disparo se marchaba junto al palo derecho.

A la hora de juego, el entrenador gallego del cuadro isleño optaba por refrescar su once. Y lo hizo con sorpresa. El croata Dinko Horkas, que tiene muchas papeletas para dejar el club en este mercado, entraba en lugar de Churripi. Junto a él, se incorporaban al duelo Elías, Iñaki, Andrés Rodríguez y Marvin Park, quien disfrutaba de sus primeros minutos de la pretemporada. Más adelante lo harían Villote, Cristian, Iván Medina y Acimovic.

Y con la progresiva regeneración del once, la UD iba carburando ante un Al-Ittihad en decadencia. Marvin, tras un incursión por la derecha, metía al área el balón para que Acimovic controlara y cediera a Iván Medina, quien anotaba después de rebotar su disparo en un defensor (1-2). El cuadro grancanario buscaba el empate, con opciones para Villote y Jefté. La mejoría no dio para que la era Rubén de la Barrera estrenara su casillero de triunfos (1-2).