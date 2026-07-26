La UD Las Palmas echa un pulso a los posibles clubs interesados en fichar a Horkas y hace jugar al guardameta ante el Al-Ittihad

El culebrón Dinko Horkas parece que va para largo. Medios británicos hablan de un posible enfriamiento en el interés del Celtic de Glasgow por el cancerbero croata, ante la falta de acuerdo con la UD Las Palmas a la hora de fijar un precio por el traspaso del jugador, que tiene una cláusula de libertad de 30 millones. La entidad presidida por Miguel Ángel Ramírez tasó el valor del jugador en 10 millones de euros, aunque desde Escocia se asegura que los católicos están dispuestos como mucho a llegar a una cantidad cercana a los 5,5 millones de euros, un importe muy alejado de las pretensiones amarillas que invitan a pensar en un posible acuerdo que como mucho podría rondar los siete millones.

Este enfriamiento es el que descarta de momento un final inminente del clulebrón, como demuestra la decisión de ayer de Rubén de la Barrera de hacer jugar a Horkas, por delante de Adri Suárez, sustituyendo a Caro en el segundo tiempo, dejando su portería a cero en la derrota de los amarillos por 1-2 ante el Al-Ittihad.

Pulso con Nikolas Polster

La falta de acuerdo económico se suma al casting del Celtic en la búsqueda de un relevo de garantías para su guardameta titular, Kasper Schmeichel, en el que no sólo se encuentra el portero croata de la UD Las Palmas. Su principal rival por el puesto era el alemán Tjark Ernst, del Hertha Berlín, quien ante la falta de una oferta definitiva del conjunto escocés, finalmente fichó por el Feyeenord de Mika Mármol.

Lo mismo sucedió con otro de los candidatos, Jari De Busser, del Go Ahead Eagles, que ante la falta de decisión del Celtic, se decantó por aceptar la oferta del AZ Alkmaar.

De esta forma, los medios británicos colocan al croata en un pulso directo con el joven austriaco, de 24 años, Nikolas Polster, del Wolfsberger AC, valorado en dos millones de euros por Transfermarkt, cuyo fichaje sería económicamente más viable que el del propio Horkas, aunque sin la experiencia del guardameta de la UD, pero entraría dentro de la política del equipo escocés de promoción de jóvenes valores.

Sin noticias de Arabia Saudí

Ningún medio saudí hace alusión al presunto interés de ninguno de los equipos de su Liga por fichar al guardameta croata. Incluso los minutos disputados por Horkas ante el Al-Ittihad no fueron tomados en cuenta por la prensa del país, que sí se centró por el contrario en la victoria cosechada por el conjunto saudí en el que fue el segundo encuentro de pretemporada de los amarillos.

Por contra, la decisión de Rubén de la Barrera de darle minutos a su guardameta confirma la falta de acuerdo para el traspaso del jugador antes de la disputa del encuentro de ayer en Marbella y al contrario de lo que sucedió con Álvaro Valle en su momento, teniendo en cuenta que el jugador tiene contrato hasta 2028, es que la intención de la UD es la de contar con el jugador mientras no llegue una oferta satisfactoria por su traspaso, por lo que no estaría descartada su continuidad, al menos hasta la llegada del mercado invernal, lo que sería un palo indirecto para José Antonio Caro, que ya estuvo condenado al ostracismo el curso pasado, al tener que vivir a la sombra de la espigada figura del jugador balcánico.

El riesgo asumido por la UD ante una posible lesión del jugador por jugar en esta pretemporada, invita a pensar en una resolución larga en el culebrón del verano amarillo.

Sevilla y Olympiacos, interés secundario

En un segundo plano se mantiene el interés del Sevilla y del Olympiacos, con el que las relaciones son buenas tras el acuerdo por el traspaso de Jefté, pero de momento, tampoco han existido movimientos para intentar hacerse con los servicios del portero amarillo.

Desde Croacia se apunta a que una llegada de Dinko Horkas al Celtic, que es el club que los medios del país colocan como el mejor situado para hacerse con el portero, podría acercarle a sus 27 años a la órbita de la selección absoluta, en plena reconstrucción tras el reciente Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en el que España conquistó su segunda estrella.