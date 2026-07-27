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El Leiria, nuevo test para una UD Las Palmas que busca su primer triunfo

Tras caer ante el Orlando Pirates y el Al-Ittihad, los de Rubén de la Barrera afrontan mañana su tercer amistoso (17.00 horas)

Rafa Cruz conduciendo el balón en el amistoso ante el Al-Ittihad.

Rafa Cruz conduciendo el balón en el amistoso ante el Al-Ittihad. / Cristóbal Ortega / LOF

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Iván Icígar Salvador

Iván Icígar Salvador

Las Palmas de Gran Canaria

La UD Las Palmas busca mañana por la tarde (17.00 horas, Televisión Canaria) su primera victoria a las órdenes de Rubén de la Barrera frente al Leiria, equipo de la Segunda División de Portugal. El conjunto amarillo ha cosechado dos derrotas en este arranque de pretemporada, ante el Orlando Pirates (0-1) y el Al-Ittihad (1-2). En el segundo compromiso, los insulares dejaron mejores sensaciones y debutaron varias piezas que apuntan a ser importantes durante el próximo curso.

Uno de los principales atractivos del duelo ante el conjunto luso será comprobar la progresión de los canteranos amarillos, una de las pocas notas positivas que Rubén de la Barrera puede extraer de estos dos primeros encuentros estivales. Entre los nombres más destacados figuran Rafa Cruz, Iñaki González y Valentín Pezzolesi, quien está llamando con fuerza a la puerta del lateral derecho. También sobresale Iván Medina, centrocampista del filial que ya debutó con el primer equipo de la mano de Luis García en las semifinales del playoff de ascenso frente al Málaga y autor, además, del único gol de Las Palmas en esta pretemporada, en el 1-2 ante el Al-Ittihad.

Ilusión por la 'Doble J'

En cuanto a los pesos pesados del equipo, se espera ver en acción a la Doble J, formada por los aspirantes a pichichi Jesé Rodríguez y Jefté Betancor. El Bichito fue titular ante el conjunto saudí y, aunque le faltó mayor acierto de cara a portería, dejó claro que su estado físico está muy por encima del mostrado en la preparación del curso pasado. Por su parte, el exjugador del Albacete busca seguir acumulando minutos en una pretemporada amarilla a la que se incorporó hace apenas cuatro días, después de no participar en la preparación del Olympiacos, su anterior club.

Entre las asignaturas pendientes, además de mejorar la eficacia de cara a puerta, está reforzar la seguridad de la pareja de centrales formada por Juanma Herzog y Álex Suárez, llamados a asumir el reto de suplir las bajas de Mika Mármol y Sergio Barcia. En especial, la salida de balón de los dos grancanarios no está ofreciendo el nivel esperado, un aspecto fundamental en la propuesta de juego que pretende implantar el nuevo míster.

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Un conjunto luso con acento español

En cuanto al rival, el Leiria milita en la categoría de plata del fútbol portugués y afronta este encuentro tras disputar tres amistosos de pretemporada: cayó por 0-1 ante el Alverca, venció por 2-0 al AD Marco 09 y empató sin goles frente al Vitória SC. La plantilla del conjunto luso cuenta con un marcado acento español y, por encima del resto, destaca Juan Muñoz, delantero centro del equipo, que figura como el jugador con mayor valor de mercado de la plantilla en Transfermarkt —un millón de euros— y que la pasada temporada anotó 20 goles.

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