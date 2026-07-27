Dos partidos, regreso a casa y descanso: así es el plan de trabajo de la UD Las Palmas para su última semana en Marbella

Se avecina el final de un nuevo stage de pretemporada para la UD Las Palmas en territorio marbellí. Cinco días restan para que los amarillos regresen a la Isla y se pongan manos a la obra para preparar el Trofeo Carranza.

Después del entrenamiento que tendrá lugar mañana a primera hora y del duelo frente al Leiria, la plantilla amarilla contará el miércoles con un plan de trabajo algo más amable: apenas una sesión de entrenamiento a las 8.30 horas y, posteriormente, descanso durante toda la tarde.

La doble sesión y la intensidad regresarán este jueves, con el habitual entrenamiento matinal y otra sesión de trabajo a las 18.00 horas para preparar el cuarto amistoso de la pretemporada insular.

Último amistoso en terreno marbellí

Ese encuentro se disputará el viernes, a las 10.00 horas, ante el Neom SC, el club saudí que representa a una ciudad que, por el momento, todavía no existe. Esa será la última parada de la UD de Rubén de la Barrera en Marbella, en una preparación que los amarillos han aprovechado para adquirir fondo físico y asimilar los nuevos conceptos que el técnico gallego trata de implementar en sus futbolistas.

Tras el encuentro del viernes, los grancanarios regresarán a la Isla por la tarde. Además, tendrán por delante todo un fin de semana para descansar, sin entrenamientos programados, que los futbolistas deberán aprovechar para coger aire antes de volver a la carga con nuevas sesiones en Barranco Seco, preparando el Trofeo Carranza, que disputarán los insulares ante el Cádiz el sábado de la próxima semana, el 8 de agosto.

A falta de confirmar si los de Rubén de la Barrera disputarán algún amistoso más, Las Palmas regresará a la dinámica de competición oficial el 16 de agosto, a las 20.30 horas, con su estreno en LaLiga Hypermotion frente al Albacete, un encuentro que será especial para Jefté Betancor, que tendrá en mente la etiqueta de la ley del ex.