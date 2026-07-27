La UD Las Palmas echa en falta tener una salida limpia de balón

Dos encuentros amistosos ante el Orlando Pirates y el Al-Ittihad, en territorio marbellí, han bastado para mostrar los problemas de la zaga de la UD Las Palmas para tener una salida limpia del balón desde la defensa, en el inicio del juego, lo que ha obligado en ocasiones a Iñaki a tener que retrasar su posición para ayudar a los centrales en el inicio de las jugadas. Álex Suárez y Juanma Herzog cuentan con muchas virtudes en su juego, pero entre ellas no está ese virtuosismo para sacar jugado el balón desde atrás, en un rol que cumplían a la perfección tanto Mika Mármol, fichaje este curso del Feyeenord neerlandés y Sergio Barcia, que ha recalado en el Braga portugués.

Ya se conocía de antemano la predilección del nuevo entrenador, Rubén de la Barrera, de iniciar el juego desde la defensa, intentando evitar los patadones, en la misma línea que la UD ha mantenido por lo general en todos sus equipos. Tanto ante los sudafricanos, como ante los saudíes, lo cierto es que los dos defensores grancanarios sufrieron cada vez que el rival efectuaba una presión adelantada, obligando a Iñaki y Kirian a tener que realizar un trabajo extra en la ayuda a sus compañeros para iniciar el juego conforme a los parámetros marcados por su técnico.

Esa necesidad sólo puede paliarse con fichajes. Ni Andrés Rodríguez, que ha mostrado su poderío aéreo y su velocidad a la hora de cubrir las subidas de los laterales, ni Carlos Navarro, que todavía no tiene el peso como para ejercer de titular en el centro de la zaga, pueden de momento suplir esa carencia, que obliga a Luis Helguera a buscar una alternativa fiable en el mercado de fichajes.

Javi Montero, la solución

A la espera de ver la evolución del equipo amarillo mañana por la tarde (17.00 horas) en el tercer amistoso de la pretemporada, ante el Leiria de la Segunda División portuguesa, vuelve a vincularse de nuevo al central Javi Montero, tras desvincularse de su último club, el ascendido Málaga CF, por la necesidad del conjunto boquerón de buscar en el mercado algún central con experiencia en la máxima categoría que les pueda dar un rendimiento inmediato.

A sus 27 años llegaría libre a la disciplina del conjunto amarillo, tras una temporada en la que fue de menos a más y en la que terminó teniendo un rol activo en el ascenso del conjunto malagueño a la Primera División. Con el Málaga disputó 30 partidos oficiales, 25 de ellos en la temporada regular, 23 de ellos como titular, en los que anotó un gol y recibió siete cartulinas amarillas y una roja. Además jugó un partido de Copa y cuatro del playoff por el ascenso, en gran parte por las numerosas bajas en defensa de los malagueños. El jugador no alcanzó el número de partidos mínimo que figuraba en su contrato para activar la ampliación automática del mismo y la dirección deportiva no le ofreció un nuevo contrato al jugador. A pesar de ello, la prensa y la afición malagueña siempre alabaron su implicación en el proyecto, tanto dentro como fuera del campo.

El portal Transfermarkt le otorga un valor de mercado de un millón de euros. Puede actuar en las dos posiciones centrales de la defensa, además del lateral izquierdo, gracias a su polivalencia.

Experiencia internacional

Sevillano de nacimiento, se formó en las categorías de base del Atlético de Madrid, tras un breve paso por la cantera del Nervión. Su progresión le llevó a debutar y jugar un total de 14 partidos a las órdenes de Diego Pablo Simeone en el primer equipo, dos de los cuales los disputó en la Liga de Campeones. Su agresividad en los duelos y su capacidad para jugar en defensas adelantadas quedaron patentes, aunque no consiguió asentarse en el primer equipo.

Fue cedido al Dépor, donde disputó 31 encuentros en la categoría de plata, antes de recalar en el Besiktas que se hizo con sus derechos federativos, logrando alzarse con el triplete de la Liga, Copa y Supercopa en Turquía. Dos cesiones más en el Hamburgo y en el Arouca completaron su experiencia en el extranjero, antes de fichar por el Racing de Santander, donde no tardó en hacerse con la titularidad, demostrando una jerarquía y un liderazgo que se truncó por una lesión de menisco. Tras no lograr recuperar su estatus en Santander, aceptó salir para fichar por el Málaga, donde tuvo sus altos y bajos.

Es un central zurdo, con capacidad para ordenar la línea, provocar fueras de juego y anticiparse a los envíos del rival. Su condición de zurdo le permite abrir el campo, encontrar pases hacia el lateral o el mediocentro y evitar que el equipo tenga que colocar a un central diestro a pierna cambiada. Destaca su capacidad para iniciar el juego y defender espacios amplios. Es un central con jerarquía y capacidad de mando, contundente en los cortes y efectivo en el juego aéreo. Su mejor tramo con el Málaga llegó en los cuatro encuentros del playoff. Entró en el equipo por una lesión, después de haber perdido protagonismo, y respondió con seguridad durante las eliminatorias decisivas.