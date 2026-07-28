Colas y malestar entre los abonados de la UD Las Palmas por el cambio de asientos

La polémica está servida en plena campaña de abonados de la UD Las Palmas. El conjunto amarillo finalizó el plazo de renovación de abonos superando sus expectativas, con 20.553 fieles que renovaron su compromiso con el club. Desde esta mañana arrancó el periodo para los cambios de asiento, una gestión que debe realizarse de forma presencial en el Estadio de Gran Canaria y que ha provocado el descontento de buena parte de la afición.

Quienes se acercaron al estadio pudieron comprobar las largas colas formadas en las taquillas de la grada Curva. El club repartió únicamente 100 números para la jornada de hoy, otros 100 para mañana y la misma cantidad para el jueves. Una situación que generó malestar entre varios abonados, especialmente aquellos que se desplazaron desde otras sitios con la única intención de completar este trámite.

La cola estuvo formada por aficionados con diferentes situaciones: abonados que tuvieron problemas para renovar su localidad por la vía online y ya se vieron obligados a acudir presencialmente, seguidores que buscaban un cambio de asiento y personas que, pese a haber acudido al estadio, recibieron un número para otro día y no pudieron resolver su situación en la jornada prevista.

Críticas por la gestión del trámite

La situación generó críticas por la forma en la que el club y los miembros de seguridad del recinto organizaron el proceso. La entidad presidida por Miguel Ángel Ramírez optó por limitar la atención mediante la entrega de números diarios, una decisión que dejó a varios aficionados sin la posibilidad de realizar el cambio de asiento o solucionar sus incidencias cuando esperaban hacerlo. La situación incluso provocó discusiones entre algunos abonados y los responsables de seguridad ubicados en la grada Curva ante la falta de soluciones inmediatas.

Las críticas han sido contundentes, tanto en redes sociales como entre los aficionados presentes en las inmediaciones del estadio, que consideran que la gestión no ha sido la adecuada. Ante las preguntas de algunos seguidores sobre cómo presentar reclamaciones, la respuesta recibida fue que debían realizarse de manera online, una solución que no convenció a quienes ya habían acudido al recinto precisamente por problemas con los trámites digitales.

Desde el seno de la hinchada insular no se comprende el motivo de realizar esta fase de la campaña de abonados de esta manera, sin ofrecer la posibilidad de utilizar la vía digital. Además, el método elegido, por orden de llegada, obliga a algunos aficionados a madrugar y soportar largas colas bajo el calor veraniego para completar una gestión que, según consideran, debería ser sencilla y accesible para todos aquellos que sienten el escudo. También salen perjudicados los seguidores que no pueden compatibilizar estos horarios con sus obligaciones laborales, perdiendo así la oportunidad de cambiar su butaca. A ello se suma la crítica por la aparente falta de previsión del club a la hora de organizar este proceso y dimensionar la demanda existente.

La voz de las redes sociales

Gran parte del malestar de la afición se refleja en una publicación en X del seguidor amarillo @PedroAlber91994: «Los que trabajan o están de vacaciones no podrán hacer el cambio de asientos. No entiendo por qué no se puede hacer online como el año pasado. Unos días presencial y otros online con cita. Hay un agravio para los que no son de la capital o están de vacaciones».

El periodo para cambiar la localidad finalizará este viernes y, a partir del lunes de la próxima semana, comenzará la última fase de la campaña: la destinada a las nuevas altas. El 30 de agosto, ya con la temporada iniciada, concluirá el proceso y se conocerá con cuántos abonados contará finalmente la UD de cara al curso 2026-27.