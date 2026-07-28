El exjugador de la UD Las Palmas Joel Domínguez publica en redes mensajes privados de la víctima de sus dos condenas

El exjugador de la UD Las Palmas Joel Domínguez ha generado polémica tras publicar en sus redes sociales varios mensajes privados, audios y material personal de la joven que fue su pareja y que figura como víctima en los procedimientos judiciales por los que fue condenado.

La publicación, realizada con el objetivo de defender su versión de los hechos, incluye capturas de conversaciones de mensajería, notas de voz, una nota manuscrita y fotografías privadas. En el texto que acompaña al contenido, el futbolista asegura que durante los últimos años ha permanecido en silencio y sostiene que lo ocurrido no refleja quién es ni cómo sucedieron los hechos.

Domínguez no hace referencia en su publicación a las resoluciones judiciales firmes que existen en su contra ni a la orden de alejamiento que fue impuesta en uno de los procedimientos.

Dos condenas firmes por violencia de género y quebrantamiento

El jugador fue condenado en marzo de 2023 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria por un delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género.

La sentencia estableció una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante un año, además de otras medidas. La causa llegó a los tribunales después de que varios testigos presenciaran los hechos.

Posteriormente, en octubre de 2024, Domínguez recibió una segunda condena por un delito de quebrantamiento de condena. El juzgado consideró acreditado que mantuvo un encuentro con la joven pese a que continuaba vigente la prohibición de aproximarse a ella y comunicarse.

Ambas resoluciones judiciales son firmes.

La publicación realizada por Joel Domínguez vuelve a situar el caso en el foco público después de varios años de procedimientos judiciales y resoluciones firmes. La difusión de este material privado ha abierto un nuevo episodio alrededor de un asunto que ya había tenido recorrido en los tribunales.