Miyashiro y Jefté muestran el camino a la UD Las Palmas de Rubén de la Barrera (3-2)

Partido con dos caras totalmente diferenciadas en cada parte. El ritmo cansino y la falta de intensidad de la UD Las Palmas fue castigada por los portugueses del Leiria que se adelantaron con los tantos de Juan Muñoz, de penalti y de Pablo Fernández.

Sin embargo, el paso por vestuarios y el tradicional carrusel de cambios en el descanso invirtió las tornas, con una UD más reconocible, dueña del partido y que recibió un chute de energía en vena con las nuevas incorporaciones, en especial con la conexión entre Iván Medina e Iñaki en el centro del campo, además de un Elías que ayudaba en la presión alta, formando un tridente con Jefté y Jesé.

El cambio de imagen de los amarillos encontró la recompensa en dos zarpazos de Taisei Miyashiro que colocaba las tablas en el luminoso, para que Jefté en la recta final del duelo terminase por ejecutar a los portugueses con un mortífero cabezazo servido desde la banda derecha por Pezzolesi, para poner el definitivo 3-2.

Horkas titular

El tercer choque amistoso de pretemporada de la UD Las Palmas arrancaba de la peor manera posible. Un error en la medular por la presión alta de los portugueses generaba una contra en la que Álex Suárez derribaba en el interior del área a los 36 segundos a Jair y el colegiado no dudaba en señalar el punto de penalti. Juan Muñoz ejecutaba la pena máxima duro a media altura, a la derecha de la portería defendida por Horkas, que llegaba a tocar el esférico, pero sin poder evitar que se colase en el interior de su portería (0-1).

El Leiria, mucho más intenso en la presión, lograba embotellar a los amarillos, que repetían el mal de los dos encuentros anteriores, en los que no lograban tener una salida limpia de balón, sufriendo más de lo previsto en el inicio del duelo.

Las imprecisiones en el pase de los jugadores de la UD facilitaban el trabajo a los lusos, que intentaban ganar la espalda a los grancanarios con balones en largo, mostrando una verticalidad de la que está careciendo el cuadro de Rubén de la Barrera en estos primeros compases del curso.

Ritmo cansino y sin intensidad

El ritmo cansino de los grancanarios les impedía romper las líneas de presión del Leiria, además de abusar del pase en lugar de buscar sorprender desde la frontal del área defendida por Christian.

Una veloz contra de Jair por banda derecha permitía a los portugueses tener una nueva ocasión clara superados los 11 minutos, pero tras varios rechaces, remataba Juan Muñoz ligeramente desviado a la izquierda de la portería de Horkas. Poco después era Pablo Fernández quien lo intentaba con un remate lejano que no encontraba portería.

La UD sufría enormemente a la hora de salir con el balón jugado ante un Leiria intenso que volvía a perdonar la vida en una contra de Jair cuyo remate impactaba en el pie de Víctor Villote que salvaba los muebles tras volver a sonrojar los portugueses a la zaga amarilla (17').

Pablo Fernández duplica la renta portuguesa

A los 18 minutos una nueva penetración por banda izquierda de Baró que dejaba sólo a Pablo Fernández que fusilaba a Horkas para colocar el 0-2 que hacía justicia a lo visto sobre el césped.

Jesé lo intentaba, pero sin la chispa necesaria para inquietar a la defensa portuguesa, mientras el Leiria a punto estaba de anotar el tercero, pero dos fuera de juego consecutivos, mal señalados por el línea, permitía respirar a los de Rubén de la Barrera, superados los 22 minutos de juego.

Los portugueses seguían explotando las bandas ante los problemas de los laterales amarillos, que se sumaban a las imprecisiones en el pase y las pérdidas en el centro del campo, que no permitían a la UD tener la fluidez necesaria para imponer su juego, alcanzada la media hora de juego.

Horkas, decisivo para los amarillos

Un centro en largo de Fuster era recogido en banda con Miyashiro, pero el nipón no se entendía con Marvin Park que le desdoblaba, obligando a Horkas a salir de su área para impedir una veloz contra en respuesta al ataque amarillo, impidiendo a Nabil controlar el pase de su compañero, en otra clara ocasión para los portugueses.

Álex Suárez intentaba contactar con Jesé en largo, pero el Bichito perdía la carrera con su defensor. Un remate de Kirian desde la frontal, sin potencia, era embolsado por Christian sin problemas superado el minuto 35 de partido, en las dos primeras ocasiones de los amarillos.

El Leiria seguía a lo suyo, sin complicarse la vida, administrando su renta ante una UD que intentaba mejorar su imagen, pero de nuevo Horkas tenía que salir de su área para poner en dudas a Jair en una nueva contra en la que los portugueses a punto estaban de gozar de otro mano a mano con el meta croata.

Gol anulado al Leiria y lesión de Villote

Un fuera de juego dejaba sin efecto el remate a gol de Pablo Fernández que hubiera supuesto en el 40' el 0-3 a favor de los lusos, que seguían aprovechando las dos autopistas que dejaban los amarillos por ambas bandas.

Villote se llevaba un golpe contra una de las vallas publicitarias en la recta final de la primera parte, tras perder el equilibrio en la ejecución del catalán, que obligaba a De la Barrera a tener que mover su banquillo antes de tiempo para dar entrada a Enrique Clemente en el lateral izquierdo.

Álex Suárez se golpeaba la cabeza en su intento de impedir el remate de Pablo Fernández en el añadido de la primera parte, en la última ocasión de los portugueses en el partido.

La 'Doble Jota' se estrena

Con el carrusel de cambios en el reinicio del juego, la Doble Jota se juntaba por primera vez en esta pretemporada, con la entrada de Jefté junto a Jesé, acompañados en el tridente por el jovencísimo Elías Romero. La UD saltaba con una mayor mordiente, deseoso de cambiar la pésima imagen del primer tiempo.

En otro aviso para navegantes, De la Barrera mantenía bajo palos a Dinko Horkas. Elías otorgaba un plus en la presión alta de los amarillos, aunque el Leiria, a pesar de la mejoría de los isleños, mantenía su mismo estilo de juego, aunque sin las felicidades de la primera parte.

Doblete nipón

La mejoría amarilla no tardaba en dar una alegría. Una conexión entre Iván Medina y Jefté Betancor, servía para entregar un balón en la frontal a Miyashiro que recortaba diferencias con un gran remate que sorprendía a Jakob (54') para poner el 1-2.

El japonés repetía protagonismo con un testarazo desde dentro del área en un enorme centro de Clemente que colocaba las tablas en el marcador (2-2) en el 56'.

La entrada de Iñaki e Iván Medina le daba un nuevo ritmo a la sala de máquinas de una UD totalmente diferente a la de la primera parte.

Mejoría general de los amarillos

Jefté y Jesé comenzaban a entenderse y Jakob salía a la desesperada para impedir un tercer tanto de los amarillos, al filo de la hora de juego.

El Leiria intentaba dar la réplica, pero el remate de Samuel tras driblar al borde del área a Andrés, terminaba en las manos de Dinko Horkas, bien colocado en la acción. Clemente remataba muy desviado en el 62' desde fuera del área, intentando sorprender al cancerbero portugués.

Pezzolesi y Clemente conseguían cerrar la autopista por ambas bandas de la primera parte y la UD se hacía con el balón, además de generar una buena presión tras pérdida que acababa con las alegrías ofensivas de los portugueses.

Nuevo carrusel de cambios

De la Barrera daba la alternativa a Carlos Navarro en el segundo carrusel de cambios, en el que Jesé y Horkas abandonaban el verde, ocupando José Antonio Caro la posición de portero en la recta final del encuentro.

Martín Silva intentaba adelantar de nuevo a los portugueses, pero sin alcanzar los tres palos, mientras que el Leiria volvía a cambiar de portero, dando entrada a Yago.

El calor pasaba factura a los amarillos que bajaban un punto la presión sobre su rival, que aprovechaba para estirarse en busca del tercer gol, con poco más de 12 minutos por disputarse.

Jefté se estrena y da la primera victoria

Un fuera de juego evitaba que Jefté se plantase solo ante el meta portugués en el 81' y Acimovic con un remate tras una rápida contra se topaba con los pies de Yago, que mantenía las tablas en el luminoso.

Caro protagonizaba una buena estirada a su derecha en un remate de cabeza de Stefan, tras el saque de un golpe franco y el Leiria agotaba los cambios a cinco minutos para el final.

El trabajo de Jefté encontraba su recompensa en el 86' en un gran centro de Pezzolesi que el ariete grancanario colocaba en el interior de la red con un testarazo imparable para Yago, que daba la victoria a los amarillos, culminando la remontada (3-2).

Los intentos portugueses por devolver las tablas en el marcador a punto estaban de culminar en una veloz contra del Leiria en la que Caro estorbaba lo suficiente para que el remate saliese ligeramente desviado en el tiempo de descuento.