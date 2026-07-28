UD Las Palmas - UD Leiria: fecha, horario y dónde ver por TV y en streaming el tercer partido de pretemporada

La UD Las Palmas afronta este miércoles un nuevo examen en su preparación para la temporada 2026/27. El conjunto amarillo se mide al UD Leiria en su tercer compromiso de pretemporada con el objetivo de dejar atrás las dos derrotas sufridas en sus primeros amistosos y seguir acumulando minutos antes del inicio oficial de LaLiga Hypermotion.

La UD Las Palmas busca reaccionar tras dos derrotas

El equipo dirigido por Rubén de la Barrera llega a esta cita después de un inicio de pretemporada exigente. Los amarillos cayeron por 1-0 frente al Orlando Pirates en su estreno y volvieron a perder, esta vez por 2-0 ante el Al-Ittihad, en un encuentro en el que el técnico continuó repartiendo minutos entre prácticamente toda la plantilla.

Pretemporada: UD Las Palmas - Al Ittihad / LOF

Más allá de los resultados, el cuerpo técnico ha insistido en que el objetivo principal de estas primeras semanas pasa por ganar ritmo de competición, integrar a los nuevos fichajes y seguir asentando la idea de juego.

¿Cuándo juega la UD Las Palmas contra el UD Leiria?

El encuentro entre la UD Las Palmas y el UD Leiria se disputará este martes 28 de julio, dentro de la concentración de pretemporada que el conjunto grancanario realiza en Marbella.

Fecha: Martes 28 de julio de 2026.

Martes 28 de julio de 2026. Hora: 17:00 horas (canaria) .

. Lugar: Banús Football Center

Dónde ver el UD Las Palmas - UD Leiria

Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo por Televisión Canaria, que ofrecerá la retransmisión del amistoso. También estará disponible a través de la plataforma Canarias Play.

Pretemporada: UD Las Palmas - Al Ittihad / LOF

Será la tercera prueba para la UD Las Palmas en esta pretemporada, después de los encuentros disputados frente al Orlando Pirates y el Al-Ittihad. Tras este partido, los amarillos cerrarán su estancia en Marbella el 31 de julio con un amistoso ante el Neom SC, antes de regresar a Gran Canaria para afrontar el tramo final de la preparación.

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