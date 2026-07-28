UD Las Palmas - UD Leiria: fecha, horario y dónde ver por TV y en streaming el tercer partido de pretemporada
El partido se disputará este martes 28 de julio a las 17:00 horas y será retransmitido por Televisión Canaria
La UD Las Palmas afronta este miércoles un nuevo examen en su preparación para la temporada 2026/27. El conjunto amarillo se mide al UD Leiria en su tercer compromiso de pretemporada con el objetivo de dejar atrás las dos derrotas sufridas en sus primeros amistosos y seguir acumulando minutos antes del inicio oficial de LaLiga Hypermotion.
La UD Las Palmas busca reaccionar tras dos derrotas
El equipo dirigido por Rubén de la Barrera llega a esta cita después de un inicio de pretemporada exigente. Los amarillos cayeron por 1-0 frente al Orlando Pirates en su estreno y volvieron a perder, esta vez por 2-0 ante el Al-Ittihad, en un encuentro en el que el técnico continuó repartiendo minutos entre prácticamente toda la plantilla.
Más allá de los resultados, el cuerpo técnico ha insistido en que el objetivo principal de estas primeras semanas pasa por ganar ritmo de competición, integrar a los nuevos fichajes y seguir asentando la idea de juego.
¿Cuándo juega la UD Las Palmas contra el UD Leiria?
El encuentro entre la UD Las Palmas y el UD Leiria se disputará este martes 28 de julio, dentro de la concentración de pretemporada que el conjunto grancanario realiza en Marbella.
- Fecha: Martes 28 de julio de 2026.
- Hora: 17:00 horas (canaria).
- Lugar: Banús Football Center
Dónde ver el UD Las Palmas - UD Leiria
Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo por Televisión Canaria, que ofrecerá la retransmisión del amistoso. También estará disponible a través de la plataforma Canarias Play.
Será la tercera prueba para la UD Las Palmas en esta pretemporada, después de los encuentros disputados frente al Orlando Pirates y el Al-Ittihad. Tras este partido, los amarillos cerrarán su estancia en Marbella el 31 de julio con un amistoso ante el Neom SC, antes de regresar a Gran Canaria para afrontar el tramo final de la preparación.
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