El Barça echa el ojo a Valentín Pezzolesi para marcarse otro Pedri en la UD Las Palmas

Marcarse un Pedri con Valentín Pezzolesi. El lateral derecho tinerfeño de la UD de 19 años es del gusto del director deportivo del FC Barcelona Anderson Luis de Souza Deco, quien contactó con los cerebros de la agencia lusa AS1 ante la proyección del platanito.

El internacional juvenil pío pío tiene una cláusula de diez millones y se ha convertido en una de las grandes atracciones de la pretemporada en el nuevo régimen de De la Barrera. En el ecosistema táctico del gallego, mandan los príncipes del vivero como Iñaki, Iván Medina, Rafa Cruz o Elías Romero. Están empeñados en derribar la puerta y conforman la quinta de Valentín.

Valentín Pezzolesi golpea el esférico ante el Al-Ittihad. / Cristóbal Ortega / LOF

El campeón del mundo Pedri -37 partidos de amarillo- dejó 25 kilos en las arcas de la UD con apenas tres partidos en Segunda (3 de septiembre de 2019). Con un desembolso inicial de cinco millones, el resto llegó bajo el sistema de bonus por su rendimiento de culé (número de partidos, presencia internacional y títulos).

Ante el frustrado intento de venta del meta croata Dinko Horkas -el Celtic de Glasgow escocés estaba dispuesto a abonar cinco kilos-, ahora emerge la operación Valentín como gran vía de negocio. El cuadro grancanario es una de las mejores plataformas de talento del fútbol continental como acreditan las recientes salidas de Saúl Coco al Torino (7,5 millones) o el traspaso de Alberto Moleiro al Villarreal (16).

Valentín Pezzolesi. / LA PROVINCIA / DLP

Con solo ocho partidos de amarillo, el contrato del lateral derecho de origen argentino concluye en junio de 2029. En la banda derecha, emergen el cohete de la ‘V’. Marvin Park genera dudas por su falta de continuidad por las lesiones (se perdió ocho duelos en la pasada 25-26) y ha sido superado por Viti Rozada.

El ovetense se perdió el tramo final con Luis García Fernández por un esguince en la rodilla. La intención de la UD es apostar de forma descarada por Valentín y otro activo en el escaparate como Rafa Cruz -indiscutible para De la Barrera y que evoca a la explosión de Ale García el pasado verano en Marbella y Tenerife-.

Cruce contra Abdelkarim

La intención del Barça pasa por hacerse con Valentín para que se curta en el primer filial que dirige Belleti y milita en Segunda RFEF -la misma categoría en la que la vela chica que dirige Juan Manuel Rodríguez-. Deco, director del área de fútbol, y Bojan Krkic, coordinador del área de fútbol, ya conocieron las bondades del tinerfeño, que puso un balón de oro a Jefté ante el Leiria, en la Copa de Campeones.

El 21 de mayo, la UD sucumbió ante el Barça (0-2) en su intento por disputar la final de la máxima cita nacional sub-19. Valentín se doctoró por su supremacía física y su excelente visión de juego. Poderoso, osado y fortalecido de sus cicatrices por unas apariciones accidentadas en la esfera profesional.

Diego Martínez le hizo debutar de amarillo precisamente ante el Barça de Hansi Flick (20 de febrero de 2025) y la cosa salió mal. Fue una pesadilla. Cinco minutos de puro padecimiento. Quedó señalado por el tanto de Ferran, así como por su debut en el ‘ciclo Luis García’ ante el Andorra con expulsión incluida en el Gran Canaria (vio dos amarillas en el 76’ y 90’).

Lágrimas en La Rosaleda

Formó parte de la disciplina profesional y encadenó seis meses sin minutos -de la roja del 17 de agosto a los 27’ ante el Castellón del 21 de febrero-. Su particular purgatorio. Maravilló en el Juvenil de Héctor Nuez y con la vela chica de Juan Manuel Rodríguez. A fuego lento, como Pedri -se estrenó con 16 años de la mano de José Mel Pérez- y para despertar el interés de la Real Sociedad. El club txuri-urdin lo quiso hace un año para que jugase en el Sanse en Segunda.

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Desde la agencia de Valentín AS1 (la misma que Rafa Mujica, Coco o Essugo), asumen que no es un caso normal. «Quema etapas de forma sorprendente y es normal que suene el móvil. Pero en la UD saben manejarse como nadie». De Pedri al lateral de La Pampa. Se cruzó con Abdelkarim y lloró en La Rosaleda con la caída del imperio luisista. En busca de su consagración a lo David Simón, este platanito figura en la libreta Moleskine de Deco para jugar con Yamal.