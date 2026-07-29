Caro ve a Horkas en la UD Las Palmas y no ficharía al argentino Paredes: "Me gustan más los que tenemos"

Este tiene que ser su gran año: renovación veraniega y un Horkas que apunta a salida.

Oportunidad para todos. Nuevo año que será igual de difícil para todos y la oportunidad es para todos. Para los nuevos fichajes, para los chavales que vienen apretando fuerte y preparándonos para la primera jornada.

José Antonio Caro, esta mañana, antes de la sesión de trabajo en el stage de Marbella. / LA PROVINCIA / DLP

Pone una velita para Horkas salga traspasado...¿Reza por ello?

No, para nada. Yo quiero que le pase lo mejor a la UD, si mi compañero Dinko se queda es bueno para todos. Para la UD, para la gente, para todo el mundo, es un gran portero y que nos ayudó mucho el año pasado. Si sigue, pues a seguir trabajando, que será un buen año.

Uno asume que parte de cero. ¿Usted no se siente inferior a Dinko?

Nunca nos sentimos inferiores a ningún compañero. Somos todos iguales. Tenemos un entrenador que toma las decisiones y tenemos que asumirlas.

¿Cinco goles encajados en pretemporada en tres partidos, con cambio de sistema incluido, conforman un motivo de preocupación?

No, creo que no. Llevamos algo más de quince días entrenando y estamos con los nuevos conceptos del míster. Cada vez hemos ido de menos a más y estamos contentos, con ganas de seguir aprendiendo de todo el cuerpo técnico. Con la mente puesta en el primer partido de Liga que es lo realmente importante.

¿Se añora a Mika Mármol y a Sergio Barcia? ¿O todo lo que venga superará lo que ya había?

Sí, a nivel personal, pues echo de menos a Mika, Barcia, Pejiño, Iván Gil...pues a todos los compañeros que no siguen. Teníamos un grupo muy bueno y se echa de menos a todo el mundo. Contento con los jugadores que tenemos, que son los los que realmente importan. Con un nivel increíble en un grupo en el que todos confiamos el uno en el otro. Confianza plena en lo que hay aquí que, como le dije anteriormente, son los que realmente importan.

¿Este equipo es inferior al de la temporada pasada?

¿Inferior comparando diez días en un año entero?

Inferior en relación a las expectativas. Si se compara nombre por nombre, sobre las dos plantillas, da la impresión que queda mucho por hacer dentro del aspecto de las contrataciones en el mercado.

Pues desde fuera, veréis eso, pero no. Veo a un equipazo con el mismo nombre del año pasado, nos seguimos llamando UD Las Palmas. Un club con mucho caché, un club fuerte y lo vamos a seguir siendo. Confío plenamente.

Hay una frase en su carta de despedida en redes que hacía alusión a un "la UD volverá a donde se merece'. Eso es la Primera.

Hombre, por supuesto que sí. No fue una carta de despedida, fue despidiendo el año [la temporada]. Obviamente, mínimo, la UD tiene que estar en Primera División. Es un club histórico y vamos a trabajar para ello.

¿Tiene la sensación que De la Barrera rotará en portería o lo desconoce?

Pues no lo sé, no le puedo contestar a esa pregunta. Quizás esa cuestión sea más para él que para mí. Independientemente o no, más allá del rol que nos toque a cada uno, lo importante es ser un grupo fuerte. Trabajar en el día a día para ayudar al equipo, y los objetivos colectivos, como siempre digo, están por encima de los individuales.

¿Luis García fue injusto con usted?

¿Injusto? Pues no, la verdad que no. Me tocó en la parte donde estuvo Dinko la temporada pasada [en la 24-25 como suplente de Cillessen]. Horkas estuvo a un nivel sensacional. Solo quedaba trabajar en el día a día y la recompensa, en mi caso, ha estado con la renovación.

Desde la UD reconocen su trabajo invisible. Le etiquetan como 'chico ejemplar' en la caseta. ¿Eso le vale o destila más ambición?

Todo el mundo quiere ser ambicioso, súper feliz de que el club haya valorado ese trabajo invisible del que comenta. Yo me siento orgulloso.

Lo que se publicó en enero que usted quería salir para jugar al Granada ante su situación de falta de protagonismo, ¿qué hubo de cierto o fue un mero rumor?

Rumor periodístico, es que os gustan mucho los rumores.

Dicen que en ocasiones es la antesala de la noticia.

Yo sé que os gustan los rumores. Siempre salen cosas cuando uno no juega, pero se quedó en un rumor.

¿No hubo coqueteo con el Granada?

Nada.

Su familia jugó un papel importante para continuar en la Isla. Usted siempre los lleva en el pecho y en la maleta.

Me siento afortunado de la familia que tengo, me han acompañado a todas las ciudades en las que he viajado por mi profesión. Y claro que han sido capitales en la decisión de seguir en la UD. Y cuando juegas o no juegas, y pasas momentos complicados, mejor dicho como 'menos bueno'. Para mí, no jugar no es un momento difícil. Soy un privilegiado de estar dónde estoy. Siempre de pequeño era llegar al fútbol profesional y disfruto de ello cada día. Tener a la familia cerca, pues es un privilegio.

¿Asumiría otro año en el banquillo?

Si fuese por mí, pues juego. Pero decide el míster y hay que respetar sus decisiones. Que para eso es el entrenador y se le contrata para ello: para tomar decisiones. Hay que respetarlo. Lo importante es ayudar al grupo con el trabajo diario y la recompensa, llega.

¿Le pregunta a Horkas por el Celtic y la oferta saudí?

Dinko está súper centrado en el trabajo, entrena muy bien. Él es feliz aquí y si se queda, será bueno para todos.

¿Qué diferencias futbolísticas detecta entre la partitura de Luis García y Rubén de la Barrera?

En pretemporada siempre se prueban cosas nuevas y está todo el mundo metido. ¿Diferencias? Son dos grandes entrenadores. Luis ya lo demostró el año pasado y no tuvimos fortuna de cara al ascenso y fue un año increíble. Hicimos 73 puntos al término de las 42 jornadas y hubo temporadas que el primero ascendió con 69. El año en sí fue increíble y De la Barrera, pues cuenta con unos conceptos muy parecidos como ser protagonistas con el balón para poder ganar los partidos. Los resultados hablarán. Decirte diferencias, no puedo. Sí te puedo contar que aquí estamos trabajando muy bien y estamos muy contentos con el cuerpo técnico. Estoy convencido de que los resultados serán positivos.

¿Quién fue el mejor portero del Mundial?

Unai Simón, campeón y menos batido. Solo encajó un tanto. Está claro o no. ¿Y el suyo?

Soy más de Courtois. ¿Usted ficharía al criticado Paredes por su extrema dureza contra España en la final para la medular de la UD?

No, estoy contento con los que tenemos en esa posición. Me gustan más los que tenemos.

Un libro.

'Padre primerizo'. Hace poco nació mi pequeña Cloe y es para ponerme al día.

El ascenso es para ella.

Ojalá que en junio de 2027 estemos en el Gran Canaria para festejarlo todos juntos. Y por supuesto que esté mi niña presente, pero queda mucho. Hay que trabajar mucho y partido a partido. Primero Albacete y luego a seguir preparándonos.

Vuelve al Carranza. ¿Especial?

Sí, obviamente. Cádiz es un club increíble y tuve la fortuna de jugar allí. Las cosas no salieron como me hubiese gustado, pero cuento con buenos amigos. Le tengo cariño al club y a la afición.

Hay un debate abierto sobre el brazalete. Kirian o Jesé. ¿Para usted quién debe ser el capitán?

A día de hoy, no se ha hablado de los capitanes. Yo como no tengo vela en ese entierro, pues ya lo veréis cuando llegue la primera jornada o se anuncie por las vías del club.

¿Una pasión lejos del balón?

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Pasar tiempo con mi familia es lo más bonito de la vida. No puedo elegir otra cosa.